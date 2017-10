Sprachlich und fachlich verstehen sich OB Kurt Seggewiß, Vertreter der OTH Amberg/Weiden und die Delegation aus Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten prächtig. Sie tauschen sich über Energie, E-Mobilität und Emissionen aus. Eine Sache will der Oberbürgermeister dann doch nicht so recht verstehen.

Partner seit 1996 Die Firma "ATB Automatentechnik Baumann" unterhält seit 1996 eine enge Geschäftsbeziehung zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Unternehmen "Energy International" in Dubai. Seither installierten die Oberpfälzer dort rund 7000 Parkscheinautomaten - etwa 1100 in Sharjah, 4700 in Dubai, 1100 in Abu Dhabi und 200 in Ajman. (juh)

Von Julia Hammer"Bei uns werden alle begrüßt, da machen wir keine Unterschiede. Stellen Sie sich die Situation in Frankreich vor, da küsst man sich", erklärte Seggewiß den Gästen. Als er den beiden Damen der arabischen Delegation die Hand geben wollte, hatten diese mit einem Lächeln abgelehnt. Andere Länder, andere Sitten, daran ändert auch die Oberpfälzer Offenheit nichts.Doch nachdem die Geschenke ausgetauscht waren - süße Datteln und eine goldene Statue - sprachen die Anwesenden wieder eine Sprache. Die fünfköpfige Gruppe um Ali Ahmed Abughazayain, Direktor der Stadtverwaltung Sharjah, besuchte das Stadtoberhaupt, um sich bei einem Vortrag von Professor Magnus Jaeger von der OTH Amberg/Weiden über Energie, Emissionsreduktion und E-Mobilität zu informieren.Einen Tag zuvor besichtigte die Abordnung die Firma Automatentechnik Baumann in Luhe-Wildenau. Seit einiger Zeit verwirklicht das Unternehmen Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. "Das Verkehrsaufkommen ist enorm. Man kann sich das so vorstellen, als stecke man mitten in der Rush-Hour in München - und das auf einer fünfspurigen Autobahn", beschrieb Baumann die Situation rund um Dubai.Auch Weiden kenne sich mit Verkehrsproblemen und Parkplatzmangel aus. "Wir haben viele Schüler und Arbeiter, die in die Stadt pendeln. Dafür braucht man Platz", informiert Seggewiß. Allerdings sei ein neuer Trend erkennbar. Etliche hätten sich für Elektro- oder Hybridautos entschieden. "Deshalb brauchen wir neue Konzepte, E-Tankstellen." "Und genau deshalb sind unsere Gäste heute hier. Sie wollen sehen, wie Energie in Deutschland genutzt wird - und wie sie effizienter gebraucht werden kann", betonte Baumann."2016 entschied die Stadt, was in Zukunft in Sachen Energie und E-Mobilität passieren muss", leitete Jaeger seinen Vortrag ein. Die Oberpfalz sei geprägt vom Wechsel zwischen warmen Sommern und kalten Wintern. "Deshalb brauchen wir ein ausbalanciertes Energiekonzept." Mit Blick auf die Umwelt setze Weiden auf E-Mobilität. "Die meisten Autos stehen länger, als sie fahren. Wir sind überzeugt, dass alle Wagen in Zukunft eine MAC-Adresse haben, anhand der etwa der Besitzer zugeordnet werden kann", betont Jaeger.Werden die Autos nachts an den Ladestationen geladen, entstehe eine Art dezentraler Energie-Speicher. Auch ein kombiniertes Hitze-Energie-System, angetrieben etwa von Biogas, könne Energie ins Netz leiten, erklärte er weiter. "Dadurch werden Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke überflüssig."Um die hohen Emissionswerte in der Umwelt zu bekämpfen, sei es unumgänglich, auf Elektro- und Hybridautos zu setzen. "Das ist natürlich alles eine Einstellungssache. Ich habe ein Seminar mit russischen Studenten. Sie können sich absolut nicht vorstellen, so ein Auto zu fahren. Aber ich bin alt genug, um zu wissen, dass es immer Veränderungen gibt. Und diese sind wichtig", betonte der Dozent.Das Ziel: Die Emissionswerte auf Null zu bekommen. "Dafür nutzen wir regenerierbare Energien - zum Beispiel Wind." Einer Sache ist sich Jaeger bewusst: "Leute wollen große Autos fahren, mit denen sie auch die kurze Strecke zum Bäcker fahren. Deshalb brauchen wir Konzepte, um den Komfort der Wagen weiter zu gewährleisten, sie aber umweltfreundlich zu machen." Dieses Problem kenne man auch in Dubai, erzählte Baumann. Doch wie sieht es mit Klimaanlagen aus, wenn die Fahrer auf Elektroautos umsteigen? "Bei uns ist es sehr heiß. Wir brauchen die Kühlung", so Ali Ahmed Abughazayain.Ein Problem, an dem gearbeitet werde. "Wir stehen in enger Ansprache mit BMW", informierte Jaeger. Und die mögliche Distanz? "Aktuell 200 Kilometer. Deshalb ist ein flächendeckendes Netz notwendig - eine Ladestation zu Hause, im Parkhaus, bei der Arbeit. So funktioniert es, bis größere Speicher zur Verfügung stehen." Vielleicht können sich die deutschen Ingenieure bald ein eigenes Bild von der Situation in und um Dubai machen. "Wir würden uns über einen Besuch von Ihnen freuen", betonte die Delegation.