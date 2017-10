Warum erkennt Opa seine Enkelin nicht mehr? Es kann sich um Delir handeln, das bei Patienten in der Intensivmedizin auftreten kann. Was hilft gegen diesen Zustand der Verwirrtheit?

Im Aktionsjahr "Delirfreies Krankenhaus" der Kliniken Nordoberpfalz begrüßte "Kursana"-Heimleiterin Frieda Tech zwei Referenten des Klinikums und viele Interessierte, Beschäftigte in der Pflege oder pflegende Angehörige.Als Delir bezeichnete der oberärztliche Leiter der Intensivstation 83, Andreas Faltlhauser, eine akute Verwirrtheit. Der Mensch laufe nicht mehr in der "normalen Spur". Patienten erleben dabei eine Welt, die für Außenstehende keinen Sinn ergibt, für die Betroffenen aber sehr real erscheint. Anders als bei der Demenz, die einen eher schleichenden Krankheitsverlauf nimmt, ist bei Delir ein akuter Anlass zum Auslöser. Der "Casablanca"-Test kann bei der Erkennung helfen. Der Erkrankte soll dabei beim Buchstabieren dieses Wortes bei jedem "A" zudrücken. Wenn mehr als zwei Fehler auftreten, handelt es sich um eine Aufmerksamkeitsstörung, so Faltlhauser.80 Prozent werden auf der Intensivstation entwickelt, wo Lärm und Unruhe herrschen und der Schlafrhythmus leidet. Auslöser sind auch Angst und Stress. Dauert der Zustand länger als drei Tage, werde eine geistig profunde Einschränkung bleiben. Der Patient werde nur noch schwer ein normales Leben führen können.Von der pflegerischen Station 83 der Intensivstation erläuterte Leiter Markus Argauer den positiven Einfluss von Angehörigen, die den Patienten im Gespräch ablenken und aufmuntern können. Es helfe, auf persönliche Vorlieben einzugehen, Lieblingsspeisen, wie Joghurt oder ein alkoholfreies Bier, mitzubringen. Bilder von Angehörigen erinnern an die Liebsten. Auch Kinder erhalten häufig nach Rücksprache Zutritt zu nahen Angehörigen auf der Intensivstation. Ist der Patient ein Anwalt, darf er zur Ablenkung auch mal in seinen Akten stöbern. Wichtig seien, wenn möglich, die sofortige Bewegung und kein langes Liegen, um den Bewegungsapparat fit zu halten.