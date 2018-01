Das Programm "Demokratie leben" hat die Vergabe von Zuschüssen beschlossen. Dazu gab es eine Sitzung des Begleitausschusses. 2018 sind für den Aktionsfond 48 000 Euro, für den Jugendhilfefonds 7000 Euro geplant. Bis 15. Juni darf davon jeweils nur die Hälfte vergeben werden. Außerdem muss die Stadt Weiden im vierten Projektjahr 10 000 Euro an Eigenmitteln einbringen, erläuterte Zdenka Forsterova, federführende Projektmanagerin im Rechtsamt der Stadt Weiden.

Von sieben eingereichten Anträgen wurden sechs beschlossen. Zdenka Forsterova und Herbert Schmid von der externen Koordinierungs- und Fachstelle sind Ansprechpartner für Anträge bis 500 Euro. Der Verein "Neue Zeiten" kümmert sich um das Projekt "Politik verständlich machen, sich engagieren und mitwirken". Seit vier Jahren wird eine Workshopreihe mit Schulungen für das interkulturelle Verständnis, unter anderem für Mitarbeiter der Stadt, durchgeführt. Die Workshops beinhalten ein Diversitätskonzept in der Jugendhilfe, welches Zdenka Forsterova mit Jugendpfleger Ewald Zenger betreut.Die Verstärkung der eigenen Fähigkeiten ("Empowerment") und die Förderung der Selbstkompetenz in der Arbeit mit Geflüchteten ist das Thema von Hans Bräuer, KEB Kreis Neustadt/Weiden. Von der evangelischen Jugend kümmern sich Doris Kick und Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler um das Projekt "YouCom 2018: Friede, Freude, Eierkuchen?" Nico Erhardt betreut für den Stadtjugendring und das Aktionsbündnis "Weiden ist bunt" das Projekt "Boxenstopp für Demokratie".Für die zweite Vergaberunde im April können Anträge (per Mail an: jugendforum-weiden@web.de) eingereicht werden. Antragsschluss ist der 9. April.