Zu den drei häufigsten Alltagsängsten gehört die vor dem Zahnarzt. Aber womöglich ändert sich das bald - dank neuer schonender Behandlungstechnologien. Einige davon wurden beim Dentalkongress an der OTH vorgestellt.

Lachgas und Hypnose

Hohe Kosten

Heilende Stromimpulse

(sbü) Laser, 3-D-Druck, ja, sogar Medikamente zur Selbstheilung bei Karies: Es ist eine Menge in Bewegung auf dem Feld der Zahnbehandlung. Wer einen Überblick zum neuesten Stand von technischen Verfahren und Methoden gewinnen wollte, war an der Hochschule beim "Kongress der Masters der Dentaltechnik" richtig. Unter Leitung von Medizintechnik-Professor Michael Wehmöller bekamen die eingeladenen Zahnärzte und -techniker einige Innovationen vorgestellt."Gelingt es, die in der Bevölkerung häufig verbreitete Angst vor dem Zahnarztbesuch abzubauen?" So lautete die Ausgangsfrage des Auftaktreferats. "Dentalphobie" nennt man diese Angst in der Wissenschaft, gegen die es Ansätze gibt.Vorgestellt wurden dafür psychologische und therapeutische Verfahren, darunter Lachgasbehandlung und Hypnose. Wichtig sei vor allem, dass der Patient die positiven Auswirkungen der Behandlung erkenne. Dass aber vor allem neue und schonende Behandlungsverfahren diese Angst allmählich abbauen können, zeigte sich anschließend in mehreren Kurzreferaten. Darin ging es unter anderem um Laserbehandlung, die für Patienten schmerzfrei und angenehmer sei als die konventionellen Methoden. Mit der Laserbehandlung könne der Zahnarzt sehr präzise arbeiten, die Infektionsgefahr sei geringer - und die Wundheilung werde beschleunigt.Ebenso Thema waren Verfahren der digitalen Abformung durch Mundscanner für die Herstellung von Zahnersatz. Davon machten derzeit allerdings erst 5 bis 10 Prozent der Zahnärzte Gebrauch. Noch herrschten Abdrucklöffel und Abdruckmasse fast überall vor. Zeitersparnis und hohe Passgenauigkeit seien einige der Vorteile der digitalen Verfahren. Bei der "Chairside-Option" die Praxis per 3-D-Druck den Zahnersatz sogar selbst herstellen.Dargestellt wurde jedoch auch, dass vor dem Einsatz modernster Medizintechnik in der Zahnheilkunde auch noch viele Hürden zu überwinden sind. Dazu zählen hohe Investitionskosten, aber auch vertiefte Verfahrenskenntnisse. Ebenso gebe es Befürchtungen, dass neue Verfahren wegen ständiger Weiterentwicklungen innerhalb weniger Jahre wieder als veraltet gelten.Ebenfalls ein Schwerpunkt waren alternative Verfahren zur Behandlung und Vorbeugung von Karies. Hier ist die Forschung allerdings noch in einem frühen Stadium. Das an Mäusen getestete - ursprünglich gegen die Alzheimer-Krankheit entwickelte - Medikament Tideglusib soll dafür sorgen, dass sich kariesbefallene Zähne von selbst regenerieren. Die betroffene Zahnsubstanz müssten Ärzte aber trotzdem auf herkömmliche Art mit dem Bohrer entfernen.Erprobt werden auch Verfahren, bei denen durch Stromimpulse die Selbstheilungskräfte der Zähne gestärkt werden. Sie kommen allerdings nur im frühen Stadium von Kariesbefall zum Einsatz. Daneben seien sogar Impfstoffe im wissenschaftlichen Test.Dass Digitalisierung zukünftig immer mehr die Zahnbehandlung verändern wird, wurde aufgezeigt an Möglichkeiten, Unterkieferbewegungen und Kauverhalten digital zu erfassen. Gesetzlich vorgegeben sei auch die schrittweise Einführung der digitalen Patientenakte ab dem Jahr 2019. Zentrales Element wird dabei die elektronische Gesundheitskarte sein. Derzeit seien jedoch rund 120 verschiedene Verwaltungssysteme in den Zahnarztpraxen im Einsatz, was den Datenaustausch zusätzlich zu den bestehenden Datenschutzproblemen erschwere.