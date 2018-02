Was haben Sie getan am Samstagabend, 6. August 1977, kurz vor 18 Uhr? Manche Familien haben vielleicht gegrillt. Oder sind vom Baden heimgekommen. Um diese Zeit versteckt sich Familie Schmidt aus Staßfurt (DDR) im Wald hinter der Grenze, wenige Kilometer von Mähring entfernt. So nah. Und doch bleibt die Tragödie unsichtbar.



Familie ergibt sich







Der dritte Anlauf



Aufbau des Eisernen Vorhangs Der "Eiserne Vorhang" war mehr als ein Zaun. Er reichte kilometerweit ins Landesinnere der Tschechoslowakei hinein. Felder und Wiesen wurden nach dem Krieg zum militärischen Sperrgebiet. Entlang der Grenze wurde eine "verbotene Zone" eingerichtet, im Anschluss daran die "Grenzzone". Bis 1951 wurde ein mit 5000 Volt geladener Stacheldrahtzaun fertiggestellt, verbunden mit Stolperdrahtanlagen und geeggten Spurenstreifen.



Die Grenzzone war unterschiedlich breit, in der Regel mehrere Kilometer. Nur Grenzwachen, Arbeits-brigaden und Personen mit Sonderausweis hatten Zutritt. Schlagbäumen und Warntafeln kennzeichneten die Zone. Eine große Rolle spielten freiwillige Grenzhelfer, die auffällige Personen meldeten.



Auch die Sperranlagen waren bis zu fünf Kilometer vom Grenzverlauf entfernt und daher vom Westen oft kaum einsehbar. Sie waren von Kompanie zu Kompanie unterschiedlich aufgebaut. Ab 1968 wurde der 5000-Volt-Zaun unmittelbar an der Grenzlinie abgebaut und weiter hinten im Hinterland durch einen Signalzaun aus Stacheldraht ersetzt. Auf der Trasse des Starkstromzaunes entstanden Fahrwege, die ein schnelles Vorrücken ermöglichten.



Der Signalzaun stand unter Schwachstrom. Bei Berührung wurde Alarm in der Zentrale ausgelöst. Diese befand sich in der PS-Unterkunft (Pohranicní Stráž/Grenzwache). Eine Alarmstreife setzte sich sofort in Bewegung, bestehend aus zwei bis drei Soldaten, Hundeführer und Fahrer. Die Kompanie besetzte die Abschirmlinie unmittelbar an der Grenze.



Streifen patrouillierten am Grenzzaun und besetzten zeitweise die Beobachtungstürme. Fahndungsstreifen in Zivil hatten das Hinterland im Blick.



Quelle: Reinhold Balk

Schon einmal ist ein Fluchtplan des Ingenieurs Gerhard Schmidt (38) gescheitert: Im September war er von der Grenzwache Cheb in der Siedlung Lipová kontrolliert worden. Jetzt, ein Jahr später, unternimmt er einen neuen Anlauf. Diesmal hat er seine Frau und die drei Kinder dabei. Die Familie trifft schon bei der Anreise Vorsichtsmaßnahmen. Die Mutter kommt mit Dirk (6, Namen geändert) und Birgit (5) mit dem Zug in die CSSR. Der Vater fährt mit dem Ältesten, Martin (10), über den Straßenübergang in den tschechoslowakischen Bruderstaat.Im Grenzort Boží Dar im Erzgebirge treffen sich die Fünf und fahren nach Marienbad. Von dort sind es noch etwa 14 Kilometer bis Broumov (Promenhof). Der kleine Ort liegt unmittelbar an der Grenzzone. Für Zivilisten ohne Berechtigungsschein ist das Betreten dieses Sperrgebiets entlang des Eisernen Vorhangs verboten. Bis nach Bayern sind es ab Broumov noch etwa vier Kilometer.Es gelingt der Familie, im dichten Böhmerwald ungesehen bis nach vorne zum Signalzaun zu gelangen. Die eigentliche Staatsgrenze ist hier noch etwa 1600 Meter entfernt. Der Zaun steht unter Schwachstrom. Die tödlichen 5000-Volt-Starkstrom-Zäune sind zu dieser Zeit schon abgebaut. Jetzt setzt die tschechoslowakische Grenzwache auf ein ausgeklügeltes Alarmsystem. Bei Berührung wird in der Alarmzentrale der Grenzwache ein Signal ausgelöst.Es ist kurz vor 18 Uhr. Gerhard Schmidt durchschneidet mit einer Zange den Draht - und wird dabei gesehen. Milan P. (20) geht etwa 200 Meter nördlich auf dem Weg entlang des Zaunes Patrouille. Der Grenzsoldat läuft mit dem Maschinenkarabiner ("Sturmgewehr") auf Schmidt zu. Dem Ingenieur ist es indessen gelungen, das Loch groß genug zu schneiden. Die Familie wartet wenige Meter entfernt zwischen den Bäumen. Eltern und Kinder schlüpfen durch die Öffnung. Familie Schmidt rennt um ihr Leben. Das Ziel: der nahe dichte Wald. Immer in Richtung Westen.Auch Milan P. krabbelt durch den Draht und setzt hinterher. Er gibt danach zu Protokoll, dass er wie vorgeschrieben "Stuj!" (Halt) gerufen habe und eine Warnsalve in die Luft abgab. Als ihm noch etwa 70 Meter auf den Familienvater fehlen, habe er zwei Gewehrsalven auf den Flüchtenden abgegeben. Die erste trifft nicht. Bei der zweiten habe sich Schmidt "unnatürlich gestreckt", so Milan P. Dann fällt der Deutsche zu Boden. Die Frau ergibt sich mit den Kindern. Inzwischen hat ein zweiter Soldat aufgeschlossen: Vratislav K. (21), der vom Wachturm aus auf die Schüsse aufmerksam wurde. Er hat seinen Diensthund dabei, der frei läuft.Gerhard Schmidt blutet aus Bauch und Brust. Er stirbt später im Krankenhaus in Plana. Ehefrau und Kinder werden an die DDR ausgeliefert. Dirk (Jahrgang 1970) wird wenige Tage später sieben Jahre alt.Eine alte Tatortskizze zeigt, dass die Schmidts die Grenze südlich von Mähring, etwa auf Höhe des Ortes Griesbach, überqueren wollten. Der Signalzaun war in diesem Abschnitt über 1,5 Kilometer von der Landesgrenze entfernt. Der Bericht der tschechoslowakischen Grenzwache, wonach der Tatort 400 Meter vor der Grenze und 200 Meter hinter dem Signalzaun lag, kann nicht stimmen. Auch der ÚDV zweifelt das an. Die Prager Behörde zur Aufklärung von Verbrechen des Kommunismus geht von über 1600 Metern aus, die Gerhard Schmidt noch von der Freiheit trennten. Es hätte "mildere Mittel" geben müssen, die DDR-Bürger an der Flucht zu hindern, so der ÚDV.Der Schusswaffengebrauch ist gesetzlich geregelt: Geschossen werden darf mit Warnung, "gegen Personen, die unberechtigt die Staatsgrenze überschritten haben oder dies versuchen." Der Grenzverletzer ist mit "Stuj" anzurufen. Flüchtet er, ist ein Warnschuss abzugeben. Danach darf ein gezielter Schuss zur Verhinderung der Flucht abgegeben werden. Die Staatsgrenze darf "grundsätzlich" nicht überschossen werden.Für den Tod des dreifachen Vaters wird nie jemand bestraft. Die Soldaten werden belohnt. Milan P. bekommt Sonderurlaub. 2001 wird gegen ihn ermittelt, das Verfahren aber "wegen Verjährung" eingestellt. 2008 erstattet der ÚDV im Fall Schmidt erneut Anzeige "wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit". Auch dieses Verfahren findet seinen Abschluss 2016 mit dem Hinweis, dass alle Täter verstorben oder mögliche Straftaten verjährt seien.Die Prager "Platform of European Memory and Conscience" hat 2017 nun den dritten Anlauf unternommen. Gerhard Schmidt ist einer der vier Todesfälle, zu denen die Staatsanwaltschaft Weiden und das Landeskriminalamt München Ermittlungen aufgenommen haben. Direktorin Neela Winkelmann hat im Vorfeld Kontakt zu einem der Söhne aufgenommen, die aus nächster Nähe miterleben mussten, wie der Vater erschossen wurde. Er lehnte das Gespräch ab: Den Glauben an Gerechtigkeit habe er verloren.