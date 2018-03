"Der Keil, Zirkus der 7 Sensationen, die schönste Theatertruppe der Stadt Leipzig." So beschreibt sich das Ensemble, das der gebürtige Weidener Alexander Blühm mitbegründet hat. Mit "Elektra ist ein Grill" und "HRRDN" tritt die Gruppe am Dienstag, 20. März, ab 20 Uhr im Rio-Raum, Asylstraße 11, auf. Eintritt ist gegen Spende.

Weiden/Leipzig. "Unsere Stücke sind immer lustig. Wir sind Komödianten", kündigt Blühm an. Das reiche vom Schenkelklopfer bis zum subtilen Humor. Da wird die griechische Sagengestalt Elektra von Grillmenschen verfolgt und ihr Bruder Orest muss Bärchenwurst essen. "HRRDN" - das Stück hat Blühm selbst geschrieben - behandelt die deutsche Geschichte von der Sintflut bis heute. Goethe und Schiller kommen vor. "Und der Dings darf auch nicht fehlen", heißt es in der Ankündigung.Der Humor gehört zum Selbstverständnis der Truppe. Sie wollen sich damit von der freien Theaterszene in den Städten abheben, "die sich für sehr wichtig und bedeutend hält", wie Blühm sagt. "Wir wissen im Gegensatz zu den anderen, dass wir Clowns sind." Deshalb bezeichne sich das Ensemble auch als Zirkus. Märchenähnlich und traumartig erzählen sie ihre Geschichten.Blühm ist beim Auftritt im Rio-Raum nicht dabei, er ist beruflich bei Film-Dreharbeiten. Das bedauert der 44-Jährige. "Weiden gehört zu unserem Pflichtprogramm." Denn hier fing alles an. Hier hat er mit dem Theaterspielen begonnen, bevor er mit anderen 2003 das Ensemble gründete. Vorher in Würzburg, ist die Gruppe jetzt in Leipzig angesiedelt, genauso wie Blühm selbst.