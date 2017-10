Den Namen Meier schreibt man mit ei, ai, ey oder ay. Wer hätte gedacht, dass sich ein ganzes Theaterstück um diese vier Buchstaben drehen kann. Josef Maier geht jedenfalls deswegen durch die Hölle.

Eigentlich führt der Junggeselle ja ein ruhiges Leben an der Seite Annas, der Frau seines verstorbenen Bruders. Aber eine Namensverwechslung hat fatale Folgen. Ganz unschuldig ist Josef aber auch nicht dabei. Denn er und sein Kumpel Xaver haben es faustdick hinter den Ohren. So reisen die Freunde zu einer Taufe nach Regensburg, verbringen den Tag aber nicht in der Kirche, sondern in einer Weinlaube.Zuhause erzählen sie dann von der prächtigen Kindstauf. Nicht ahnend, dass die Tauffeier wegen Erkrankung des Täuflings ins Wasser gefallen ist. Dumm nur, dass der Brief mit der Absage falsch zugestellt und von der Schwägerin abgefangen wurde. Die Kameraden stehen in Erklärungsnot. Anstatt nach der Zechtour daheim alle Viere von sich zu strecken, gibt es Mordsärger. Vor allem in Xavers trautem Heim, wo die Gattin dem Zecher eine überzieht. So schaukelt sich die Geschichte hoch. Eine verfahrene Situation folgt der nächsten. Und am Ende weiß nicht mal mehr der Pfarrer, ob er gerade Papa geworden ist oder doch nicht.Die "Weidener Komödiens" haben sich für diese Saison ein Stück von Hannes Bauer geangelt. "Der keusche Josef" ist ein Lustspiel in drei Akten und wird noch bis zum 18. November in der Waldgaststätte Strehl aufgeführt. Regie führt einmal mehr Gitte Frank, die auch die resolute Therese spielt.Neu im Ensemble ist David Eidam, ein echter Zugewinn für die "Komödiens" als Pfarrer Mayer, einer mit erhobenem Zeigefinger, der Wasser predigt, selber aber Wein trinkt. In die Hauptrolle des Josef schlüpft Michael Zielbauer als destabilisierter Vorsitzender des örtlichen Tugendvereins: ein exzellenter Auftritt des Gerd-Zielbauer-Sprößlings mit Sidekicks nach allen Seiten. Schwesterchen Marina Zielbauer spielt in dem kurzweiligen Stück das Annerl - ein echter Wildfang auf der Bühne. Simon Boll gibt Josefs Sohn Sepp, der unbefangen durch die Handlung stolpert, um am Ende dann den Hauptpreis zu kriegen.Lisa Weismeier spielt die gutmütige Schwägerin Anna, Tausendsassa Hans Zielbauer gibt Pantoffelheld Xaver. Eine herzlich-humorvolle Verwechslungsstory. Am Nachmittag gab es eine Zusatzvorstellung für das HPZ. Weitere Termine: 27. Oktober, 3., 4., 11., 12., 17., 18. November.