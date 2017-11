Nichts ist mehr so wie früher: Der moderne Redaktionsalltag ist hektischer geworden. Wichtige Meldungen gehen quasi in Echtzeit online. Bei allem Druck: Journalisten müssen Sorgfalt walten lassen. Mitunter eine echte Herausforderung.

Richter wird's prüfen

Besondere Maßstäbe

Medien haften

Betroffene sind zu hören

Klar geregelt

Entscheidungen des Presserats zur journalistischen Sorgfaltspflicht Pseudonym darf genannt werden



Die Online-Ausgabe eines Nachrichtenmagazins berichtet unter der Überschrift "Amokläufer David S.: Einsam, krank und fest entschlossen" über einen Mann, der im Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und dann sich selbst erschossen hat. Im Artikel werden seine Herkunft, sein Leben, sein Motiv, sein Plan und eine Chronologie der Ereignisse geschildert.



Ein Leser des Magazins kritisiert vor allem, dass die Zeitschrift den kompletten Namen des Facebook-Accounts ("Selina Akim") preisgibt, unter dem der Täter im Vorfeld der Tat gehandelt hat. Dies sei bedenklich, da dadurch echte Personen mit diesem Namen beeinträchtigt werden könnten. Nach Ansicht des Justiziariats des Verlages ist die Beschwerde unbegründet. Echte Namensträger hätten nichts zu befürchten. Schließlich sei allgemein bekannt, dass der unter falschem Namen agierende Täter tot ist.



Der Presserat erkennt keinen Verstoß gegen das in Ziffer 2 des Pressekodex definierte Gebot der journalistischen Sorgfaltspflicht. Es ist in Ordnung, umfassend über den Vorgang zu berichten. Dazu gehört eindeutig die Tatsache, dass der Amokläufer unter einem Pseudonym auf Facebook seine Opfer an den späteren Anschlagsort gelockt hat. Es ist zulässig, das Pseudonym zu nennen. Der Autor des Berichts klärt seine Leser eindeutig auf, dass der Täter ein Pseudonym benutzt hat. Es liegt deshalb fern anzunehmen, dass dadurch andere Namensträger in Misskredit gebracht werden.



Missverständliche Überschrift



Eine Gruppe von zehn Leuten, die der Fan-Szene eines Fußballvereins zuzuordnen ist, verbrennt Telefonbücher. Die am Ort erscheinende Zeitung berichtet online unter der Überschrift "(...)-Fans verbrennen Bücher". Ein Nutzer der Online-Ausgabe sieht in der Veröffentlichung eine vorverurteilende und die Fans des Fußballvereins diskreditierende Berichterstattung. Die Darstellung lehne sich an die Bücherverbrennungen durch die Nazis an. Dadurch würden die Fans des Vereins diskriminiert und in ihrer Ehre verletzt. Die Überschrift sei unangemessen sensationell. Die Redaktion gibt keine Stellungnahme ab.



Der Beschwerdeausschuss sieht eine Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht. Er spricht eine Missbilligung aus. Die Formulierung in der Überschrift weckt Assoziationen zu den Bücherverbrennungen der Nazis. Dadurch kann bei den Lesern der falsche Eindruck entstehen, Fans des Fußballvereins hätten aus politischen Gründen Bücher verbrannt. Das rückt sie in die Nähe rechter Propaganda. Der im Text gegebene Hinweis, dass es sich um Telefonbücher gehandelt hat, ist nicht geeignet, den falschen Eindruck zu korrigieren, den die Überschrift erweckt. Eine Überschrift muss auch isoliert betrachtet richtig sein und darf beim Leser keine falschen Assoziationen wecken.

Weiden/Amberg. Wer die Bedeutung der Sorgfaltspflicht verkennt, kann gewaltig Schiffbruch erleiden. Deshalb ist sie eines der obersten Redakteurs-Gebote. Dass es ein Spannungsfeld gibt, zeigte dieser Tage bei einer Veranstaltung der OTH Amberg-Weiden Sigmund Gottlieb auf, der ehemalige Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, der an der Hochschule weiter als Honorarprofessor tätig ist: Live sei die Währung, mit der im derzeitigen Journalismus alles bezahlt werde. "Im Wahn der Geschwindigkeit" sei es ein Riesenproblem, ein Riesenthema, "die wirklich wichtigen Nachrichten gut zu recherchieren". Denn wer zu spät online gehe, zum Beispiel mit einer Meldung zu einem Unfall, der verliere - bei den Klicks im Web. Aber: Wer etwas später veröffentliche und gut hinterfrage, was einem Journalisten am wichtigsten sein sollte, gewinne bei der Suche nach Wahrheit an Glaubwürdigkeit.Sorgfaltspflichten kennt jeder, der im Berufsleben steht. Auch ein Journalist ist hier täglich und permanent gefordert. Die Presse habe alle Nachrichten, so steht es in den meisten Landespressegesetzen, vor ihrer Verbreitung mit der "nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit, Inhalt und Herkunft zu prüfen". Auch im Pressekodex gehört die Sorgfalt zum Pflichtenkatalog.Die Sorgfaltspflicht sei für jeden Journalisten von beträchtlicher juristischer Bedeutung, unterstreichen die Rechtsexperten der "Initiative Tageszeitung" (ITZ). Denn auch an der "heißesten Geschichte" verbrenne er sich die Finger nicht, wenn er nachweisen kann, seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen zu sein. Lasse sich in einem Rechtsstreit aber weder die Wahrheit noch die Unwahrheit einer Tatsachenbehauptung erweisen, so werde ein Richter "immer auch prüfen, ob die Presse vor der Veröffentlichung eine sorgfältige Recherche angestellt hat".Nur vor einem schütze die größte Sorgfalt nicht: Stelle sich hinterher die Unwahrheit einer Behauptung heraus, könnten der Journalist beziehungsweise das Medium zur Unterlassung oder auch zur Richtigstellung verurteilt werden. "Hier sind die Erkenntnisse maßgeblich, die das Gericht aufgrund der Beweismittel gewonnen hat und nicht die eingeschränkte Sicht der Dinge, die dem Journalisten vor der Berichterstattung möglich war", betonen die ITZ-Autoren.Interessant, was sie über die Anforderungen an die "pressemäßige Sorgfalt" sagen. Hier würden die Gerichte selbstverständlich nicht dieselben Ansprüche an die Recherche stellen, die für gerichtliche Verfahren zur Tatsachenfeststellung gelten. "Mit solche Maßstäben würde jede Berichterstattung weitgehend lahmgelegt werden. Die angelegten Sorgfaltsmaßstäbe müssen den besonderen Gegebenheiten der Presse Rechnung tragen - und das ist insbesondere die Notwendigkeit, aktuell zu berichten."Die Rechtsexperten der "Initiative Tageszeitung" warnen eindringlich: Zeitmangel sei kein Rechtfertigungsgrund für einen leichtfertigen Umgang mit den Rechten anderer. Die noch so heiße Enthüllungsgeschichte über korrupte Machenschaften des Bürgermeisters müsse so lange unter Verschluss bleiben, bis alles Zumutbare getan ist, um sie von den Fakten her wasserdicht zu machen.Wie sorgfältig müssen Journalisten also sein? "Es kommt darauf an", meinen die ITZ-Autoren. Zwei Prinzipien könnten in ihren Augen als Richtschnur dienen:Die Anforderungen an die Sorgfalt der Recherche hängen von der Schwere des erhobenen Vorwurfs ab.Wenn der Bericht sich um ehrenrührige Behauptungen und Tatsachenaussagen über eine Person dreht, sind die Anforderungen viel strenger, als bei der Berichterstattung über Fragen allgemeiner Bedeutung, durch die öffentliche Institutionen betroffen sind. Noch höher werden die Maßstäbe sein, wenn es um den privaten, gar um den intimen Bereich geht, und es dennoch triftige Gründe gibt, ihn zum Gegenstand der Berichterstattung zu machen. Dann muss die Recherche schon hieb- und stichfest sein, bevor man die Veröffentlichung wagen darf.Weiterhin mache es einen Unterschied, ob die Redaktion Nachrichten nur weitergibt oder sie selbst recherchiert. Normalerweise würden sich Zeitungen und Rundfunkanstalten auf alles verlassen, was da von dpa auf die Bildschirme flimmert. Dennoch seien die Medien nicht aus jeder juristischen Haftung heraus, wenn sie Agenturmeldungen in ihren Nachrichtenteil aufnehmen. Zwar dürfe man sich bei der Übernahme im Regelfall auf die Richtigkeit der Meldungen einer als zuverlässig bekannten Agentur verlassen - aber nur, sofern die Meldung nicht offenkundig fehlerhaft ist. Und was ist, wenn sich bei einem heißen Thema die Meldungen widersprechen? Dann müsse eben so lange nachgehakt werden, bis die Nachricht auf sicherer Grundlage steht.Was tut beispielsweise der Lokaljournalist, dem eine Meldung "gesteckt" wird, die ihm ein wenig spanisch vorkommt? Er dürfe diese nicht unbesehen veröffentlichen, mahnen die ITZ-Juristen und fügen hinzu: "Er muss die Seriosität der Quelle prüfen, so gut es geht - wenn der Informant sich telefonisch gemeldet hat, auch durch einen Rückruf. Er muss nähere Angaben verlangen, die sich bei ihm vielleicht zu einem Bild zusammenfügen. Er muss sich um den Gegencheck bei anderen Quellen bemühen - umso gründlicher, je heikler der Stoff ist, der ihm da auf den Tisch gebracht wird."Zumutbar sei es vor allem, nach den klassischen Regeln journalistischer Recherche durch viele Gespräche, die immer dichter zum Kern vordringen, ein Puzzle des Geschehens zusammenzusetzen, alle nötigen Dokumente und Beweismittel zu erfragen. Die zweite wichtige Anforderung bestehe darin, dem Betroffenen die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben, wenn die Dinge, von denen wir berichten, für ihn nicht besonders schmeichelhaft sind. "Der Grundsatz lautet nicht ,audiatur et altera pars' - auch der andere soll gehört werden. Er muss gehört werden! Vor Gericht hat der Journalist sonst die schlechteren Karten."Schildere der Journalist detailliert bestimmte Vorgänge um eine Person oder ein Unternehmen, müsse er sich außerdem um größtmögliche Vollständigkeit und Objektivität bemühen: "Er darf keinesfalls entlastende Umstände weglassen."Verlassen dürfe man sich hingehen auf Presseerklärungen von Behörden. Das Land Baden-Württemberg habe eine Pressemitteilung über die Qualität einer bestimmten Eiernudel einmal einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe gekostet - die Medien hätten korrekt gehandelt, als sie den unappetitlichen Verdacht weitergaben. Oft hätten Journalisten allerdings Probleme, die Presseerklärung einer Behörde von einer Mitteilung eines Beamten zu unterscheiden, so die Erfahrung der ITZ-Rechtsexperten. Während die Presseerklärung des Justizsprechers oder des Sprechers der Staatsanwaltschaft unproblematisch zitiert werden könne, sollte man die Aussage des ermittelnden Polizeibeamten vor Ort mit Vorsicht behandeln. Eine Behördenerklärung sei sie jedenfalls nicht.Uneingeschränkt auf die Richtigkeit zu vertrauen, sei unter Polizeireportern zwar durchaus üblich - aber doch leichtsinnig. Nur der Behördenleiter oder der von ihm beauftragte Pressesprecher hätten die Befugnis, Presseerklärungen zu formulieren.

Amberg/Weiden. Medien dürfen auch über Dinge berichten, die nicht vollständig bewiesen sind. "Eine ihrer wichtigsten Funktionen besteht ja gerade darin, auch über den Verdacht bestimmter Vorgänge zu berichten. Und in der Praxis haben oft Presseberichte erst den Anstoß zu weiteren Ermittlungen geliefert, durch die problematische Sachverhalte vollständig aufgedeckt wurden", erläutern die Rechtsexperten der "Initiative Tageszeitung" (ITZ). Andererseits könnten gerade Verdachtsäußerungen die betroffenen Personen empfindlich treffen - und sie müssen ja nicht stimmen.

Pressekodex In Ziffer 2 (Sorgfalt) heißt es: "Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht werden. Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen sind als solche erkennbar zu machen."

Verdachtsäußerungen seien unter folgenden Voraussetzungen zulässig: So müssten sorgfältige Ermittlungen erfolgt sein - hier greifen alle Kriterien pressemäßiger Sorgfalt. Diese Ermittlungen müssten dann hinreichende Anhaltspunkte ergeben haben. Wann dies der Fall ist, hänge auch von der Schwere des Vorwurfs ab. Und es müsse ein berechtigtes Informationsinteresse vorliegen.In Angelegenheiten von großer öffentlicher Bedeutung sei somit eine Verdachtsberichterstattung eher zulässig als bei Fragen, die eine Einzelperson betreffen. "Gesondert zu prüfen ist auch immer, ob ein Informationsinteresse an der Nennung des Namens der Betroffenen besteht", raten die ITZ-Juristen.Das sei dann zu bejahen, wenn es um Vorgänge von erheblicher Bedeutung geht oder der Betroffene eine besondere Stellung in der Öffentlichkeit hat. Aber: "Es muss im Bericht ausdrücklich klargestellt werden, dass es sich nur um einen Verdacht handelt. Entlastende Umstände dürfen nicht verschwiegen werden."Unter diesen Voraussetzungen sei Verdachtsberichterstattung auch dann rechtmäßig, wenn sich später zeigt, dass der Verdacht unberechtigt war. Die Berichterstattung bleibe erlaubt, und die Medien seien weder zum Widerruf verpflichtet (wohl aber gegebenenfalls zur Richtigstellung) noch würden sie Schadenersatz schulden.