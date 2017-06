Amberg/Weiden. Am Ende ihrer Mail wurde G. M. aus Sulzbach-Rosenberg deutlich: "Das ist nicht das Gebaren einer Zeitung, die ich abonniere." Die Leserin hatte "mit Erstaunen" in der SRZ "gleich zwei Berichte" über den Traktorunfall im vergangenen Jahr vorgefunden und dazu zunächst Folgendes angemerkt: Man könne geteilter Meinung darüber sein, ob der Prozess gegen den Großvater, der seinen Enkel überfuhr, tatsächlich von öffentlichem Interesse sei. "Ganz sicher nicht notwendig" sei es aber, "einen absolut gleichartigen Artikel zusätzlich auf die erste Seite des Regionalteiles zu setzen". Denn: "Die betroffene Familie ist für ihr Leben gezeichnet. Sie dann auch noch öffentlich an diese Tragödie zu erinnern und das gleich zweimal in einer Ausgabe, ist meines Erachtens sehr fragwürdig."

In meiner Antwort schrieb ich der Leserin als Leseranwalt: "Ich verstehe Ihre Überlegungen und kann nachvollziehen, was Sie umtreibt. Es ist tatsächlich ein sehr tragischer Fall, der sich hier ereignet hat und nun in eine Gerichtsverhandlung mündete. Diese zu ignorieren, hätte man aber nicht machen können. Hier besteht definitiv öffentliches Interesse. Mit einer Berichterstattung kommen wir unserer Aufgabe nach, die Öffentlichkeit zu informieren. Glauben Sie mir, wenn man das nicht müsste und diese Sache nicht passiert wäre, wäre uns das auch lieber." Und weiter: "Dass die doppelte Berichterstattung Sie trifft und vor allem auch den Betroffenen weh tut, das ist mir klar. Dazu kann ich anmerken: Auch unsere Leser in Weiden oder Schwandorf sollen darüber lesen können. Weil es sich um ein sehr außergewöhnliches Ereignis handelt, gibt es auch noch eine lokale Berichterstattung als Ergänzung."Außerdem verwies ich auf eine Besonderheit in diesem Fall: "Vielleicht erinnern Sie sich: Vor einigen Wochen fand sich in unserer Zeitung und im Onetz eine Reportage unter der Überschrift ,Eltern verlieren Kind und wollen jetzt andere aufrütteln'. Die Eltern des getöteten Buben waren auf uns zugekommen, weil sie sich äußern wollten." In dem Artikel hieß es: Sie "haben ein großes Anliegen. Sie wollen, dass sich ein derart schrecklicher Unfall nicht noch einmal wiederholt. Deshalb erzählen sie ihre Geschichte".