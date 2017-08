Weiden/Amberg. Schon mal in der Tagesschau von Dr. Angela Merkel gehört? Mit Sicherheit nicht. So ein Schmarrn, mögen Sie jetzt denken, natürlich hört man in den Nachrichten permanent von der Kanzlerin - ja, aber nicht davon, dass sie Doktor (der Naturwissenschaften) ist. Auch in unserem Verlag gibt es zum Thema "Dr." und zur Erwähnung dieses höchsten akademischen Grades Regelungen. Für manchen Leser mögen sie vielleicht nicht nachvollziehbar sein. Darum möchten wir sie hier kurz erläutern.

Wir machen es wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Auch wir, unterstreicht unser stellvertretender Chef vom Dienst (CvD) Thomas Schaller, "verzichten grundsätzlich auf die Nennung des Doktortitels, sofern dies nicht dem Leseverständnis zuwiderläuft". Tritt der Träger des Titels jedoch in einer Funktion auf, deren Grundlage seine akademische Leistung ist, erwähnen wir den Zusatz "Dr." einmal am Artikelanfang und danach nur noch den Nachnamen. Chefredakteur Norbert Gottlöber verweist darauf, dass die Zeitungshäuser, die er kenne, das ebenfalls so handhaben.Ebenso verfahren wir laut Schaller mit "Professor". Beispiel: Professor Dr. Hans Mustermann, Chefarzt der Inneren Medizin am Städtischen Krankenhaus A-Dorf, ist Mitglied des Stadtrates von A-Dorf. Ergreift er in diesem Gremium das Wort, so lassen wir "Professor Dr." weg. In einem Artikel über die Innere Abteilung der Klinik bringen wir einmal am Artikelanfang sowohl Funktion als auch Titel. Also: "Chefarzt Professor Dr. Hans Mustermann". Schaller: "Um im weiteren Verlauf des Beitrags Wiederholungen zu vermeiden, können wir auch schreiben ,der Chefarzt' oder ,der Professor'."Umgangssprachlich ist "Doktor" ein Synonym für Arzt oder Mediziner. "Deshalb können wir in einem Artikel über einen Arzt zur Vermeidung von Wiederholungen auch schreiben: ,der Doktor'." In diesem Zusammenhang darf keinesfalls die Abkürzung "Dr." vorkommen. Die Bezeichnung "der Doktor" sollte nicht verwendet wenden, wenn es sich um einen Mediziner ohne Doktortitel handelt.Würde es für den Zusatz "Dr." in der Berichterstattung keine Regelungen geben, so wäre, liebe Leser, in Ihrer Zeitung eine regelrechte Doktor-Schwemme die Folge. Und das kann doch niemand ernsthaft wollen.