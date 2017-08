Was sollte, was muss vielleicht sogar in einer Berichterstattung erwähnt werden? Manchmal decken sich die Ansichten von Lesern und Redakteuren nicht. Letztere machen sich die Entscheidung nicht leicht. Und sie ist oft eine Gratwanderung.

Gleich mehrere Gründe

"Einseitige" Schilderung

Vater überlebt, Sohn nicht

"Pietätlosigkeit" "Zwei Tote bei Unfall: Das Drama von Fichtelberg." So titelte eine in Oberfranken erscheinende Zeitung in einer Eigenwerbung und verwendete dazu ein Bild des verunglückten Autos. Eingeklinkt war darin der Satz: "Gleich Abo bestellen und testen." Auf Facebook löste das einen Sturm der Entrüstung aus. Unter anderem wurde dem Blatt "Pietätlosigkeit" vorgeworfen.



"Das hätte nicht passieren dürfen": Unter dieser Überschrift entschuldigte sich der Chefredakteur der Zeitung und erklärte: "Durch unsere Anzeige haben wir die Hinterbliebenen der Opfer in ein noch größeres Leid gestürzt. Das tut uns unendlich leid. Auch wenn wir es nicht mehr gutmachen können, wir möchten uns aufrichtig und von ganzem Herzen dafür entschuldigen. Vor allem bei den Angehörigen und Freunden der Unfallopfer." Die Eigenwerbung richte sich in der Regel "automatisch nach einem der meistgelesenen Artikel der Woche auf unserer Homepage". In diesen Prozess einzugreifen und dafür zu sorgen, dass die Eigenanzeige in dieser Form nicht erscheint, "haben wir versäumt und damit leider viele Menschen in ihren Gefühlen verletzt". (kan)

Die (erfundene) Geschichte vom pinkfarbenen Räuber-Ferrari Sie erinnern sich an den Überfall auf einen Amberger Juwelier, bei dem drei Männer wertvolle Uhren erbeuteten? Spielen wir dazu mal folgende - frei erfundene - Geschichte durch:



Ein Zeuge bekommt mit, dass sich die Täter in einem pinkfarbenen Ferrari mit orangem Zierstreifen auf der Motorhaube aus dem Staub machen und glaubt, am Kennzeichen die Buchstaben "AS" (Amberg-Sulzbach) ablesen zu können. Die Polizei teilt diese Beobachtungen später ebenfalls mit und bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Räubern. Würde dies alles Eingang in unsere Berichterstattung finden? Kann man den Ferrari und die genannten Merkmale erwähnen, in dem Wissen, dass der Kreis derer, die so ein Auto fahren, besonders klein ist?



Schutz der Persönlichkeit - das ist hier das Stichwort für sämtliche Überlegungen, die nun vor einer Veröffentlichung greifen müssen. Im Pressekodex lässt sich dazu nachlesen: Ist das Verhalten eines Menschen von öffentlichem Interesse, so kann darüber berichtet werden. Geschieht dies identifizierend, "muss das Informationsinteresse der Öffentlichkeit die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegen". Und: "Bloße Sensations-Interessen rechtfertigen keine identifizierende Berichterstattung. Soweit eine Anonymisierung geboten ist, muss sie wirksam sein."



Im Pressekodex gibt die Richtlinie 8.1 (Kriminalberichterstattung) Redakteuren weitere Orientierung: An der Information über Straftaten, Ermittlungs- und Gerichtsverfahren besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit. Von diesem darf ausgegangen werden, wenn beispielsweise eine außergewöhnlich schwere oder in ihrer Art und Dimension besondere Straftat vorliegt, wenn eine schwere Tat in aller Öffentlichkeit geschehen ist oder wenn es ein Fahndungsersuchen der Ermittlungsbehörden gibt.



Also, wie würden wir in der Ferrari-Sache handeln? Wir träfen die Entscheidung, alle verfügbaren Infos dazu zu veröffentlichen. (kan)

Amberg/Weiden. Auch wir haben über den schrecklichen Unfall bei Fichtelberg berichtet, bei dem zwei Menschen getötet wurden. Wir haben es nach unserer Auffassung aber vermieden, die Tatsache in den Vordergrund zu stellen, dass eine der tödlich verunglückten Frauen das einzige Kind des Feuerwehrmannes war, der als Einsatzleiter mit seinen Kollegen zum Ort des Geschehens geeilt war.Die 18-Jährige war selbst bei dieser Feuerwehr aktiv. Vor diesem besonderen Hintergrund erwähnten wir, dass schon der Urgroßvater der jungen Frau jahrzehntelang Kommandant der Fichtelberger Wehr war, der Vater der 18-Jährigen seit über 20 Jahren dieses Amt ausübt und ihre Großmutter bei der Organisation des alljährlichen Oktoberfests der FFW entscheidend mitwirkt. Außerdem hielten wir fest: "Angesichts ihrer Beziehung zu den Opfern wurden die unter Schock stehenden Fichtelberger Feuerwehrleute vom Einsatz abgezogen und durch Kollegen aus Neubau, Unterlind und Warmensteinach ersetzt." Damit wollten wir darlegen, dass es sich um einen aus unserer Sicht besonders betroffen machenden Verkehrsunfall handelte. Es ging uns keinesfalls um eine Sensationsmeldung. Wir trafen unsere Entscheidung, in dieser Form zu berichten, sehr bewusst und überlegt.Unser Leser Friedhelm Uffmann aus Neustadt/WN übte dennoch Kritik. In seinem Schreiben an die Redaktion teilte er mit, was ihm an der Berichterstattung missfallen habe. Unter anderem dies: "Auf insgesamt 30 Zeilen, etwa einem Drittel des gesamten Artikels, wird über die Familie der Fahrerin berichtet, werden ihre sozialen Aktivitäten aufgezählt und über alle Maßen gelobt. Es dürfte wohl kaum von öffentlichem Interesse sein, dass ihr Urgroßvater Feuerwehrkommandant war oder dass ihre Großmutter Oktoberfeste der Feuerwehr organisiert hat. Das soziale Engagement der jungen Frau in allen Ehren, aber immerhin handelt es sich bei ihr um die Unfallverursacherin. Ich vermeide es ganz bewusst, sie als Schuldige zu bezeichnen, weil ich nicht beurteilen kann, wer oder was diesen Unfall verursacht hat oder wer daran Schuld hat. Was mich jedoch außerordentlich stört, ist die Tatsache, dass mit keiner Zeile, außer dem Alter und dem Wohnort, auf die ebenfalls tödlich verletzte Beifahrerin eingegangen wird."Für den Leser warf das die Frage auf: "Ist ihr Leben weniger wert oder ihr Schicksal weniger tragisch als das der Fahrerin, zumal sie ja anscheinend schuldlos an dem Unfall war? Was sollen die Eltern und die Angehörigen der Beifahrerin davon halten, wenn die Anteilnahme und das Mitleid der Leser wegen der einseitigen und tendenziösen Berichterstattung sich hauptsächlich auf die Fahrerin konzentriert?"Chefredakteur Norbert Gottlöber erkennt hingegen keine einseitige Schilderung. Grundsätzlich, so verdeutlicht er, muss eine Redaktion bei der Berichterstattung über einen tödlichen Unfall einiges beachten. Sie müsse mit dem Thema "so umgehen, dass sie den Angehörigen nicht zu nahe tritt".Über das Geschehen bei Fichtelberg wurde in Gottlöbers Augen in angemessener Weise berichtet. Der Chefredakteur verweist darauf, dass es hier gleich mehrere tragische Aspekte gegeben habe, was durchaus als ungewöhnlich bezeichnet werden kann. Zum einen seien zwei junge Menschen gestorben. Einer davon war in diesem Fall eine Frau, die selbst als Helferin gearbeitet hatte. Und dann wurde die 18-Jährige ausgerechnet von Feuerwehrleuten im Wrack gefunden, die eine besonders enge Beziehung zu ihr hatten."Es ist die Horrorvorstellung eines jeden Retters, an einen Ort zu kommen, an den man auf jemanden trifft, den man kennt", betont Gottlöber. Die "traurige Fortsetzung" sei der Unfall in Coburg gewesen, bei dem ein Feuerwehrmann (20) sein Leben verlor. Bei einer Übungsfahrt war ein Löschfahrzeug verunglückt. Der 20-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß, erlag seinen Verletzungen. Am Steuer war der 47 Jahre alte Vater des jungen Mannes gesessen.