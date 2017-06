Wer im Büro im Mantel arbeitet, muss nicht zwangsläufig verfroren sein. Der Mantel ist in diesem Fall kein wärmendes Kleidungsstück, sondern der überregionale Teil unserer Zeitung, das Betätigungsfeld der Zentralredaktion. Und er ist ein besonderer: nämlich noch selbst gemacht.

24 Stunden am Tag

Subjektiv gefärbt

Inhaltliche Kritik okay

Natürlich hinterfragen wir als Zeitungsmacher immer das Produkt, das wir unseren Lesern anbieten. Redakteur Martin Bink

So arbeitet die Zentralredaktion Gegen 9.30 Uhr: Die Redaktion verschafft sich einen Überblick über das vorhandene Material.



Gegen 10 Uhr: Grobes Festlegen von möglichen Themen für die morgige Zeitung.



10.30 Uhr: Redaktionskonferenz, die Kollegen außerhalb des Weidener Stammhauses sind telefonisch mit dabei. Ausführliche Besprechung der nächsten Ausgabe.



Im Laufe der nächsten Stunden: Wiederholtes Sichten des neu eintreffenden Nachrichtenmaterials.



Mehrmals täglich: Diskussionen innerhalb der Zentralredaktion und mit den Kollegen draußen (oder in den Lokalredaktionen) über Inhalte und die Gestaltung der einzelnen Seiten.



Ab etwa 13 Uhr: Redigieren der Artikel. Mancher Bericht landet im Papierkorb, weil es z. B. eine neue Version gibt oder die Redaktion aufgrund anderer Ereignisse entscheidet, ein Thema nicht zu behandeln.



Nachmittags: Ein Kommentar für Seite 2 oder ein "Angemerkt" muss auch noch geschrieben werden.



Gegen 16.30 Uhr: Spätdienst nimmt Arbeit auf. Hauptaufgabe: das Blatt gegebenenfalls aktualisieren. Blick auf Online-Ausgabe.



Gegen 18 Uhr: abschließende Konferenz zur morgigen Ausgabe im Beisein der Chefredaktion.



Redaktionsschluss: unterschiedlich, richtet sich nach der jeweiligen Ausgabe. Aktualisierung für einen Teil der Zeitung auch noch nach Mitternacht möglich. (kan)

Von Jürgen KandzioraWeiden/Amberg. Auch wenn der Schwerpunkt auf dem Lokalen liegt: Wir übernehmen den überregionalen Teil nicht von einer anderen Zeitung, wir gehen auch nicht den Weg, mit anderen Blättern eine gemeinsame Mantelredaktion zu nutzen.Der Mantel - das bedeutet bei uns: Politik, Thema oder Themen des Tages, Landespolitik, Bayern/Oberpfalz, Weltgeschehen, Sport, Wirtschaft, Kultur, Magazin und dort vor allem an den Wochenenden noch vieles mehr. Manche Kollegen sind bis tief in die Nacht hinein im Dienst - Stichwort Aktualität. Andere müssen ganz besonders schnell sein: unsere Onliner, die das Internetportal Onetz mit Informationen füllen.Reden wir. Mit dem erfahrenen Kollegen Martin Bink über den Arbeitsalltag in dieser Redaktion im Weidener Stammhaus. Über die Masse der Meldungen, die sich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr ergießt. Über die Unmöglichkeit, wirklich alles unterzubringen, was wichtig erscheint. Reden wir darüber, warum manche Themen nur kurz behandelt werden, andere jedoch deutlich ausführlicher. Und sprechen wir auch über die Kritik, die die Redakteure mitunter von den Lesern zu hören kriegen. Die bezieht sich oft auf die Kommentierung von Ereignissen. Das geht dann schon auch mal unter die Gürtellinie. Man kann es aber auch so sehen: Wer sich mit der Meinung des Redakteurs beschäftigt, der setzt sich mit seiner Zeitung auseinander, der liest sie. Und das wiederum finden wir auf jeden Fall gut.Womit wir wieder bei Martin Bink wären. All die Meldungen, die direkt ins Redaktionssystem einfließen, erläutert er, kommen von der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sowie den beiden kirchlichen Anbietern: Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) und Evangelischer Pressedienst (epd). Es sind laut Bink jeden Tag weit mehr als 1000 - plus ähnlich viele Bilder. Und darüber hinaus noch jede Menge Mails.Dann passiert Folgendes: "Wir versuchen zuallererst, einen Überblick zu bekommen: Was ist seit Druck der aktuellen Ausgabe geschehen? Gibt es Ereignisse, die sich bereits am Vormittag abzeichnen? Bewerten wir diese Ereignisse als so interessant, dass wir sie unseren Lesern aufbereitet wiedergeben wollen?" Und immer wieder zeigt sich: Nicht alles passt hinein ins Blatt. "Das liegt unter anderem am Umfang unserer Zeitung, der nicht beliebig erweiterbar ist", nennt Bink einen der Gründe.Die Entscheidung, Themen ausführlich oder kürzer abzuhandeln, fällt die Redaktion - natürlich "subjektiv gefärbt", wie Martin Bink sagt. Und "da kann es auch mal intensive Diskussionen geben". Unter den Mantelredakteuren oder mit der Chefredaktion. "Anhand des vorgegebenen Umfangs versuchen wir anschließend, die Flut der Meldungen in eine optische Form zu gießen", beschreibt Bink die nächsten Schritte.Kritik an der Zeitung hören er oder seine Kollegen am nächsten Tag - im Kreis der Redakteure bei der Morgenkonferenz oder von den Lesern. "Natürlich hinterfragen wir als Zeitungsmacher immer das Produkt, das wir unseren Lesern anbieten", sagt Bink dazu. Inhaltliche Kritik ist für ihn okay, geht es dann doch einmal unter die Gürtellinie, "müssen wir uns das schon verbitten", wird er deutlich.Trotz des teils sehr stressigen Redaktionsalltags, trotz der Überstunden, ohne die es oft einfach nicht geht - "mir macht die Arbeit immer noch Spaß", betont Martin Bink. Schließlich komme man als Mantelredakteur mit "sehr vielen Aspekten und Themen des menschlichen Lebens in Berührung". Und das findet Bink schön. Sein Fazit: "Wir lernen täglich neu dazu."