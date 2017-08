Amberg/Weiden. Darüber konnten auch Kollegen in der Redaktion nicht lachen: "Wie repariert man einen Geschirrspüler? - Man tritt ihr in den Hintern." Einige Leser fanden die Witze-Seite vom 5./6. August ebenfalls nicht lustig. Irene Kassubek aus Weiden sprach von "Geschmacklosigkeiten" und bat, man möge doch dafür sorgen, dass diese aus der Tageszeitung verschwinden.

Georg Hagerer aus Sulzbach-Rosenberg missfiel ein Witz über Parkinson- und Alzheimer-Patienten. "Das hat mich schon gestört", ließ er uns wissen und fügte hinzu: "Humor und Witze sind grundsätzlich in Ordnung und sollen auch sein, aber doch nicht so. Ich empfehle dem oder der Verursacher/in dieser Geschmackslosigkeit, sich einmal mit einem an Parkinson Erkrankten oder Angehörigen von Demenzkranken über die Belastung zu unterhalten, die eine solche Krankheit bedeutet." Hagerer hätte sich "schon etwas mehr Sensibilität" erwartet.Hans-Peter Klinger aus Amberg schrieb an die Redaktion, er würde sich "wünschen, dass Sie sich kritisch hinterfragt hätten, welch kulturelles und gesellschaftliches Bild Sie auf dieser Seite vermitteln wollen, wenn Sie solche ,Sachen' gehäuft abdrucken. Ich hoffe, Sie entsorgen dieses vergilbte Witzbuch!"Die Witze und die Leser-Reaktionen darauf waren bereits Thema der Redaktionskonferenz. Die Diskussionen darüber, ob die Seite weiter erscheinen soll oder überhaupt nicht mehr, sind angelaufen.