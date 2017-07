Amberg/Weiden. Manche machen sich richtig Mühe, um auf jeden Fall unerkannt zu bleiben. Die Adresse einfach - wie normalerweise üblich - auf den Briefumschlag schreiben? Um Himmels Willen! Lieber zur Schere greifen und die Anschrift ausschneiden: "Oberpfalz Medien - Der neue Tag Weigelstraße 16 92637 Weiden." Bloß alles vermeiden, was irgendwie auf den Absender schließen lassen könnte. Anonyme Post. Sie landet immer wieder im Briefkasten der Redaktion.

In der Regel wirkt's nicht

Vertraulichkeit möglich

Ist Redaktionsgeheimnis

Alle von Redaktionen zu journalistisch-redaktionellen Zwecken erhobenen, verarbeiteten oder genutzten personenbezogenen Daten unterliegen dem Redaktionsgeheimnis. Auszug aus dem Pressekodex

Sind sich die Leser, die sich auf diesem Weg an uns wenden, eigentlich bewusst, dass wir mit Zuschriften, bei denen wir nicht wissen, von wem sie stammen, in den allermeisten Fällen nichts anfangen können? Und auch nichts anfangen wollen. Wer etwas zu sagen oder mitzuteilen hat, der kann doch mit seinem Namen dazu stehen, zum Beispiel auch seine Mail-Adresse oder seine Telefonnummer angeben. Sollte eigentlich kein Problem sein. Anonyme Schreiben verfehlen ihre Wirkung in der Regel: Sie finden sich sehr schnell im Papierkorb wieder.Kleines Beispiel: Dieser Tage meinte jemand, er müsse sich inkognito zu einem Onetz-Kommentar zum Thema "Ehe für alle" äußern. Der Leser tat dies auf eigenwillige Art: mit dem entsprechenden Zeitungsausschnitt, auf dem er unter anderem mit grünem Marker die drei ihn ärgernden Worte anmalte und mit Schreibmaschine dazu noch anmerkte: "gibt es überhaupt nicht".Nun fragt sich die Redaktion in dem geschilderten Fall zu Recht: Warum nur verzichtet der Schreiber bei solch einer harmlosen Äußerung auf die Nennung seines Namens? Hätte er sich zu erkennen gegeben, wären wir gerne mit ihm im Kontakt getreten, um über seine Ansichten reden zu können. Diesem und allen anderen Lesern sei hier versichert: Für uns gilt stets der Informantenschutz, wir wissen, welch hohes Gut er ist. Der Pressekodex, an dem sich unser Haus orientiert, hält dazu unmissverständlich fest: "Die Presse wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und gibt Informanten ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht preis." Das bedeutet für uns: Ist Vertraulichkeit vereinbart, ist sie grundsätzlich zu wahren.In der Richtlinie 5.1 (Vertraulichkeit) heißt es wörtlich: "Hat der Informant die Verwertung seiner Mitteilung davon abhängig gemacht, dass er als Quelle unerkennbar oder ungefährdet bleibt, so ist diese Bedingung zu respektieren. Vertraulichkeit kann nur dann nicht bindend sein, wenn die Information ein Verbrechen betrifft und die Pflicht zur Anzeige besteht. Vertraulichkeit muss nicht gewahrt werden, wenn bei sorgfältiger Güter- und Interessenabwägung gewichtige staatspolitische Gründe überwiegen, insbesondere wenn die verfassungsmäßige Ordnung berührt oder gefährdet ist."Über als geheim bezeichnete Vorgänge und Vorhaben darf übrigens berichtet werden, "wenn nach sorgfältiger Abwägung festgestellt wird, dass das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit höher rangiert als die für die Geheimhaltung angeführten Gründe".Richtlinie 5.3 (Datenübermittlung) besagt unter anderem: "Alle von Redaktionen zu journalistisch-redaktionellen Zwecken erhobenen, verarbeiteten oder genutzten personenbezogenen Daten unterliegen dem Redaktionsgeheimnis. Die Übermittlung von Daten zu journalistisch-redaktionellen Zwecken zwischen den Redaktionen ist zulässig."Vielleicht am Ende noch folgender Hinweis: Alle einer Redaktion zugehenden Leserbriefe unterliegen ebenfalls dem Redaktionsgeheimnis. Sie dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.