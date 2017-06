Auch wenn es dem Angeklagten oder anderen Prozessbeteiligten oft nicht gefällt: An der Information über Gerichtsverfahren besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit. Und darum ist es eine unserer Aufgaben, darüber zu berichten.

Ziffer 13 des Pressekodex (Unschuldsvermutung) Die Berichterstattung über Ermittlungsverfahren, Strafverfahren und sonstige förmliche Verfahren muss frei von Vorurteilen erfolgen. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung gilt auch für die Presse.



Richtlinie 13.1 - Vorverurteilung



Die Berichterstattung über Ermittlungs- und Gerichtsverfahren dient der sorgfältigen Unterrichtung der Öffentlichkeit über Straftaten und andere Rechtsverletzungen, deren Verfolgung und richterliche Bewertung. Sie darf dabei nicht vorverurteilen. Die Presse darf eine Person als Täter bezeichnen, wenn sie ein Geständnis abgelegt hat und zudem Beweise gegen sie vorliegen oder wenn sie die Tat unter den Augen der Öffentlichkeit begangen hat. In der Sprache der Berichterstattung ist die Presse nicht an juristische Begrifflichkeiten gebunden, die für den Leser unerheblich sind.



Ziel der Berichterstattung darf in einem Rechtsstaat nicht eine soziale Zusatzbestrafung Verurteilter mit Hilfe eines "Medien-Prangers" sein. Zwischen Verdacht und erwiesener Schuld ist in der Sprache der Berichterstattung deutlich zu unterscheiden.



Richtlinie 13.2 - Folgeberichterstattung



Hat die Presse über eine noch nicht rechtskräftige Verurteilung eines Betroffenen berichtet, soll sie auch über einen rechtskräftig abschließenden Freispruch bzw. über eine deutliche Minderung des Strafvorwurfs berichten, sofern berechtigte Interessen des Betroffenen dem nicht entgegenstehen. Diese Empfehlung gilt sinngemäß auch für die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens.



Richtlinie 13.3 - Straftaten Jugendlicher



Bei der Berichterstattung über Ermittlungs- und Strafverfahren gegen Jugendliche sowie ihr Auftreten vor Gericht soll die Presse mit Rücksicht auf die Zukunft der Betroffenen besondere Zurückhaltung üben.

Weiden/Amberg. Doch auch hier müssen wir gewisse Spielregeln beachten. So dürfen wir Namen, Fotos und andere Angaben, durch die Verdächtige oder Täter identifizierbar werden könnten, nur dann veröffentlichen, "wenn das berechtigte Interesse der Öffentlichkeit im Einzelfall die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegt", wie es wörtlich im Pressekodex heißt.Bei der Abwägung ist in der Berichterstattung über Straftaten, Ermittlungs- und Gerichtsverfahren auch Folgendes zu berücksichtigen: die Intensität des Tatverdachts, die Schwere des Vorwurfs, der Verfahrensstand, der Bekanntheitsgrad des Verdächtigen oder Täters, das frühere Verhalten des Verdächtigen oder Täters und die Intensität, mit der er die Öffentlichkeit sucht.Für ein "überwiegendes öffentliches Interesse" spricht in der Regel, wenn (laut Pressekodex)eine außergewöhnlich schwere oder in ihrer Art und Dimension besondere Straftat vorliegt,ein Zusammenhang bzw. Widerspruch besteht zwischen Amt, Mandat, gesellschaftlicher Rolle oder Funktion einer Person und der ihr zur Last gelegten Tat,bei einer prominenten Person ein Zusammenhang besteht zwischen ihrer Stellung und der ihr zur Last gelegten Tat beziehungsweise die ihr zur Last gelegte Tat im Widerspruch steht zu dem Bild, das die Öffentlichkeit von ihr hat,eine schwere Tat in aller Öffentlichkeit geschehen ist.Darauf müssen wir aber unbedingt achten: Liegen konkrete Anhaltspunkte für eine Schuldunfähigkeit des Verdächtigen oder Täters vor, soll auf eine identifizierende Berichterstattung verzichtet werden. Und: Wenn erneut über ein zurückliegendes Strafverfahren berichtet wird, sollen im Interesse der Resozialisierung in der Regel Namensnennung und Fotoveröffentlichung des Täters unterbleiben. "Das Resozialisierungsinteresse wiegt umso schwerer, je länger eine Verurteilung zurückliegt", besagt der Pressekodex. Über Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte oder Sachverständige darf in der Regel identifizierend berichtet werden, wenn sie ihre Funktion ausüben. Bei Zeugen hingegen sind Namensnennung und Fotoveröffentlichung in der Regel unzulässig. Dazu ist in Richtlinie 8.2 (Opferschutz) des Pressekodex ausdrücklich festgehalten: "Die Identität von Opfern ist besonders zu schützen. Für das Verständnis eines Unfallgeschehens, Unglücks- bzw. Tathergangs ist das Wissen um die Identität des Opfers in der Regel unerheblich. Name und Foto eines Opfers können hingegen veröffentlicht werden, wenn das Opfer bzw. Angehörige oder sonstige befugte Personen zugestimmt haben, oder wenn es sich bei dem Opfer um eine Person des öffentlichen Lebens handelt."