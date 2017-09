Bis vor fünf Minuten wollte Toni (7) noch Geheimagent werden. Jetzt staunt er über die blaue Polizeiuniform von Christina Schaller. Und was da alles dranhängt! Handschellen, Taschenlampe, Pfefferspray, Pistole. "Ist die geladen?" Die junge Polizistin nickt. Toni Luber, Enkel der Metzgerei Weißhäupl , ist maximal beeindruckt.

Die 19-Jährige geht Fußstreife mit Kollege Heinrich Preßl . Sie ist im ersten Jahr, er im letzten. Sie trägt blau, er grün. Sie hat die alte Uniform nicht mehr bekommen, er keine neue mehr. Beinahe verwandt sind sie auch noch: Christina ist die Tochter von Preßls Partnerin Julia .Diese ganz besondere Fußstreife bildet den Abschluss von Preßls Polizeikarriere: Im Oktober geht er nach 44 Jahren in den Ruhestand. Die Berufswahl hat er "nie bereut". Obwohl diese purer Zufall war. Der Einstellungsberater lockte die Neustädter Realschüler Anfang der 70er Jahre mit zwei schulfreien Tagen für den Einstellungstest an.Preßl war in Nürnberg und München eingesetzt, dann in Königsbrunn. Er genoss das Vagabundendasein in einer Einsatzhundertschaft, jedoch: "Irgendwann will man heim." 1982 wechselte er zur PI Weiden. Er war 17 Jahre im Schichtdienst, 10 Jahre Ermittlungsbeamter, zuletzt 10 Jahre als Personalrat in Regensburg. Seit einem Jahr ist er zurück in Weiden.Was rät der "alte Hase" der Auszubildenden? "Du brauchst Selbstvertrauen." Nur nicht zaghaft sein. "Was man ankündigt, muss man auch machen." Er bemerkt zunehmend Respektlosigkeit, gedeckt von Eltern, die ihre Kinder zu sehr in Schutz nähmen. "Früher hatte man Respekt vor der Polizei, dem Bürgermeister und dem Pfarrer. Das gibt's nicht mehr."Riesenveränderungen bringe das Handy: "Es vergeht kein Einsatz, ohne dass man zehn Mal fotografiert und gefilmt wird." Preßl hat viel erlebt. Tiefpunkt: In den 90er Jahre musste er von seiner Schusswaffe Gebrauch machen. Ein Mann hatte ihn bei einem Einsatz in der Moosbürger Straße mit einem Messer - Klingenlänge 20 Zentimeter - angegriffen. Preßl schoss ihm durchs Handgelenk. Der Mann überlebte, das Verfahren gegen Preßl wurde eingestellt. Er wurde zur Selbsthilfegruppe geschickt, in der er bis heute als Beispiel präsentiert wird, wie man so etwas verarbeiten kann.Zu Lachen gab's auch. Einmal spielte die Polizei-Fußballmannschaft auf dem Turnerbund-Platz, als ein polizeibekannter Weidener sein Radl vorbeischob. Ein Beamter rief: "Da ist ein Haftbefehl offen!" Preßl spurtete los. Der Delinquent rannte durch den ganzen Hammerweg. Bei der Eisdiele stellte Preßl ihn vor Publikum, gefolgt von zwei Kollegen. Felice Della Putta servierte Getränke.Eine Leidenschaft ist das Eishockey. Paul Michalsky vom EV Weiden lud die Polizisten zum Spiel gegen die Profis ein. Das waren die Anfänge der "Icecops". "Ich bin das erste Mal die Bande entlang gehangelt." Auch in Uniform hat Preßl seit 1989 kaum ein Heimspiel verpasst. Jetzt sind seine Tage in der schwarzen Lederjacke gezählt. Preßl will noch einmal zum Eishockey. Einen Nachtdienst schieben. Und einmal blau-grün auf Streife gehen.