"Der Nil als Lebensader der Ägypter" war das Thema eines Vortrags von Ägyptologin Roxane Bicker im Internationalen Keramik-Museum. Von seiner jährlichen Überschwemmung war die Ernte abhängig, und damit die Versorgung der Bevölkerung. Darüber hinaus war der Fluss die wichtigste Verkehrsader des Landes. Nahezu alle Waren wurden per Schiff transportiert. Der Nil wurde auch in religiöse Vorstellungen mit einbezogen und eine Personifikation des Nils fand ihren Platz in der ägyptischen Götterwelt. Bicker nannte als wichtigstes Datum den 18. Juli, an dem man zum ersten Mal im Jahr den Stern Sirius über den Horizont steigen sieht. "Sah man Sirius und es war kein Hochwasser in Sicht, dann blieb es für dieses Jahr aus." Die Folge: Die Ägypter mussten den Gürtel enger schnallen, brachte der Fluss in diesem Jahr doch keinen fruchtbaren Schlamm mit. Der Kalender der Ägypter zählte bereits 365 Tage. Allerdings vergaß man, alle vier Jahre ein Schaltjahr einzuberechnen.

"Im Überschwemmungsgebiet wurde Landwirtschaft betrieben." Angebaut worden sei vor allem Emmer, Gerste und Flachs. "Ägypten war die Kornkammer des römischen Reiches." Bereits in römischer Zeit habe man nach der Quelle des Nils gesucht. Aber erst 1613 sei die Quelle des Blauen Nils entdeckt worden. Und erst seit 1973 wisse man, wo der Nil entspringe. Erst kürzlich hätten Chinesen die wahre Länge des Flusses ermittelt: 6800 Kilometer, statt 6600. Ihr Hilfsmittel: "Google Maps."