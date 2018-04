Der Oberpfälzer an und für sich [Video]

Der Oberpfälzer gilt ja als sturer "Grantler". Wenn er mal was sagt, dann schimpft er meistens. Oder er bellt, wie viele Nicht-Oberpfälzer frotzeln. Mou des sa? Nein. Denn der Oberpfälzer an sich ist auch kreativ, innovativ und vor allem liebenswert. Glaubst Du nicht? Dann schau mal her!

Die Kollegen vonhaben ein Video dazu gemacht: