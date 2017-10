Der Spätsommer kehrt zurück: Diese Woche wird es stetig trockener und wärmer, vor allem im südlichen Bayern und in Franken, gegen Wochenende aber auch in der Oberpfalz.

Nach einem vielerorts regnerischen Wochenstart kann es in den kommenden Tagen im Freistaat noch richtig schön werden - mit steigenden Temperaturen und Sonnenschein. Am Dienstag soll es laut Deutschem Wetterdienst nur noch im Norden und Osten Bayerns gelegentlich regnen. Der Süden bleibt da schon größtenteils trocken.Am Donnerstag sollen die Temperaturen an Inn und Salzach auf bis zu 20 Grad steigen. Am Samstag und Sonntag liegen die Tageshöchsttemperaturen laut DWD in Südbayern zwischen 16 und 22 Grad.Ganz so warm wird es in der Oberpfalz nicht. Doch spätestens ab Freitag klettert das Thermometer hier in Richtung 15-Grad-Marke und am Wochenende auch darüber. Zudem kann man die Regenjacke am Wochenende getrost daheim lassen.