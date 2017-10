1976 entkamen acht Wölfe aus einem Gehege im Bayerischen Wald. Die wohl einzige Wolfsjagd in der Oberpfälzer Nachkriegszeit begann. 41 Jahre später flüchten wieder im Bayerischen Wald sechs Tiere. Sie entfachen neue Diskussionen um den Wolf: Schießen oder nicht?

Population kontrollieren

Wolf als Bereicherung

Weiden/Schwandorf. Drei Jäger machten sich 1976 in der Nähe von Pischdorf bei Nabburg auf die Jagd. Sie hatten Wolfsspuren entdeckt. Nach einigen Stunden hatten sie das Tier gefunden und erschossen es. Der Wolf ist heute ausgestopft im Nabburger Museum zu sehen. Damals gab es Debatten, ob es nötig war, das Tier zu töten.Mit den sechs Wölfen, die Anfang Oktober aus einem Gehege in Niederbayern ausgekommen sind - zwei davon sind noch frei - ist dieses Thema auch in der Oberpfalz wieder aktuell. Denn: Die Chance, dass der Wolf in den Wäldern der Region heimisch wird, wird größer. Auf den Truppenübungsplätzen in Hohenfels und Grafenwöhr werden immer wieder Wölfe gesichtet. In Grafenwöhr gibt es ein Pärchen. Nachwuchs und damit eine Rudelbildung wären möglich. Und darin sehen Jäger und Landwirte ein Problem."Er ist ein Raubtier ohne natürlichen Feind", sagt Michael Schiffer, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägerverbands Weiden/Neustadt. Aus diesem Grund müsse die Population reguliert werden. Schiffer kritisiert, dass nicht von Anfang an klare Regeln definiert wurden, sondern der Wolf komplett unter Naturschutz steht. Für den Moment sei das "schön und gut". Aber die Tatsache, dass das Tier keine Feinde hat, könnte zu einer Überpopulation führen. Um die Wolfspopulation unter Kontrolle zu halten, müsste für jedes Gebiet eine Höchstzahl an Tieren festgelegt werden. "Alles, was darüber hinausgeht, muss entnommen werden dürfen", erklärt der Jäger.Zu viele Wölfe könnten das "System durcheinanderbringen", erklärt Ruppert Schmid, zweiter Vorsitzender der Kreisgruppe Amberg im Landesjagdverband Bayern. So würden sich zum Beispiel Wildschweine anders verhalten, wenn ein Feind in der Nähe ist. "Die Tiere tauchen dann nicht mehr in Rotten von 5 bis 10 Tieren auf, sondern es sind 50 bis 60 Wildschweine. Laufen die Tiere gleichzeitig in ein Maisfeld. Der Schaden wäre immens."Rot- und Rehwild könnte scheuer werden. Oder sich ebenfalls zu größeren Verbänden zusammenschließen. "Die Tiere trauen sich nicht mehr, den Wald zu verlassen. Sie haben aber Hunger und schälen die Bäume in der Nähe", erklärt Schiffer. Das hätte wiederum Wildschäden und Zahlungen der Jäger an die Waldbesitzer zur Folge.Zum anderen sieht Schiffer eine Gefahr für den Menschen. Zumindest bei Wölfen, die den Umgang mit Menschen kennen. "Die Tiere sind es gewohnt, Futter vom Menschen zu bekommen. Auch der Hund an der Leine könnte Futter sein - oder das Kind im Kinderwagen." Schmid schließt sich an. "Der Wolf ist ein Raubtier. Der Mensch sollte vorsichtig sein und die Tiere nicht anfüttern." Ein Problem damit, dass Wölfe das Wild fressen, das er als Jäger eigentlich schießen sollte, hat Schiffer nicht. "Wir müssen ja nicht schießen. Wir entnehmen, was über den festgelegten Bestand hinaus geht. Wenn der Wolf die Tiere frisst, müssen wir weniger entnehmen."Schmid würde den Wolf auch nicht grundsätzlich abschießen. "Wir Jäger sind keine Richter über die Tierwelt", sagt er. Grundsätzlich sei der Wolf eine Bereicherung für die Artenvielfalt. Nur müsse es bei Problemen oder für den Fall, dass die Population zu groß wird, Regeln geben. Für Schiffer stellt sich dann aber die Frage, wer den Wolf schießt. Die Jäger? "Nicht mit mir", sagt Schiffer. "Dann müssen Berufsjäger eingestellt werden."Ähnlich sehen es die Landwirte. Grundsätzlich abschießen würden sie den Wolf nicht. Sie wünschen sich aber Regeln, die im Problemfall das generelle Abschussverbot aufheben. "Ich sehe große Probleme auf die Weidetierhaltung zukommen", sagt Josef Irlbacher, Vorsitzender des Kreisverbands Schwandorf des Bayerischen Bauernverbands. "Zäune werden den Wolf nicht abhalten." So könnten die im Freien gehaltenen Tiere für den Wolf ein gefundenes Fressen sein. "Die Tiere können nicht aus, sind leichte Beute." Peter Beer, Kreisobmann des Bauernverbands in Amberg-Sulzbach, ergänzt: "Der Wolf ist ein Raubtier, er wird vor nichts haltmachen."Irlbacher sieht außerdem die Gefahr, dass die Tiere beim Anblick des Wolfes so in Panik geraten, dass sie ausbrechen. "Die Zäune können keiner panischen Herde standhalten." Irlbacher macht aber auch deutlich, dass Tiere, die ein Gebiet nur auf der Durchreise passieren - wie sie in der Region in der Vergangenheit immer wieder aufgetaucht sind - kein großes Problem darstellen. Kritisch werde es bei Rudelbildungen.Beer vermutet auch, dass sich die Ausbreitung des Wolfes aufgrund der dichten Besiedelung in Bayern auf einige wenige Gebiete beschränken könnte - eben die mit viel Natur. In schlimmster Konsequenz wäre dort bei einer massiven Ansiedlung von Wölfen keine Weidehaltung mehr möglich. Eine weitere Gefahr sieht Irlbacher für Tourismus und Freizeitsportler. "Die Leute sind gerne in der Natur." Die Frage sei, ob sich das mit dem Wolf vereinen lasse oder man künftig nicht mehr in die Wälder gehen könne.