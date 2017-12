Seit über 25 Jahren feiern die zwei kirchlichen Wohlfahrtsverbände mit Alleinstehenden, Kranken und Wohnungslosen Weihnachten. Mit den Gästen verbrachten Ehrenamtliche und Sozialarbeiterin Andrea Konz sowie Diakon Karl Rühl den Abend. Es war Zeit zum Zuhören, zum Gespräch, zum Lachen, Singen, Beten, Andacht und Hören auf die Weihnachtsgeschichte.

Mit großer Freude lauschten die Anwesenden Orgel und Gitarre. Als Ohrwurm hat sich das Lied "In der Nacht von Bethlehem" entpuppt. Während der Musikeinlagen stieß auch Oberbürgermeister Kurt Seggewiß dazu. Er gab jedem die Hand und forderte zu einer solidarischen Stadtgesellschaft auf. Spontan rundete den Besuch eine ältere Dame mit einem Weihnachtsgedicht über die Liebe ab.Mit Stollen und Honig als Weihnachtsgeschenk und mit "O du fröhliche" endete eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier. Diakon Rühl entließ die Feiernden mit dem Weihnachtssegen. Beim Verabschieden gab es von den Gästen Lob und Dank: "Danke, dass ihr es wieder gemacht habt." "So ist Weihnachten auch für uns schön." "Bin froh, dass ich mich her getraut habe." Oder aber: "Mir ist warm ums Herz. Jetzt muss ich schauen, wo ich heute Nacht schlafe."