(rdo) 1957 legten sie an der Oberrealschule ihr Abitur ab. Nun, 60 Jahre später, trafen sich 20 ehemalige Klassenkameraden zur Feier des "diamantenen Abiturs". Organisator Christian Ulrich dankte Ehrengast Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, der bereits zum "goldenen Abitur" mitfeierte. "Ich kann mich noch gut an den Eintritt in die erste Klasse 1948 nach einer bestandenen Aufnahmeprüfung erinnern", betonte Ulrich. Erst zwei Jahre vorher hatte die Oberrealschule wieder ihren Betrieb aufgenommen.

Das Schuljahr fing drei Monate später als normal an. Grund waren einige Fälle von spinaler Kinderlähmung - auch in Weiden. 172 Schüler waren verteilt auf die Klassen 1a (58), 1b 54 und 1c (60). "Solche Klassenstärken sind heute undenkbar", erinnerte der Redner. "Es fehlte an allem: Ausstattung, Bücher, Landkarten, Geräte für Physik und Chemie - auch an Platz." 1965 wurde aus der Schule das heutige Kepler-Gymnasium.17 wurden Lehrer oder Studienräte, zwei Hochschulprofessoren. Einige studierten Ingineurwesen, Chemie, Pharmazie, Physik, Mathematik oder starteten eine Beamtenlaufbahn. "Wir waren verstreut von Bad Reichenhall bis Preetz in Schleswig-Holstein, von Tirschenreuth bis Siebeldingen in der Pfalz." Seit 1997 treffen sich die ehemaligen Klassenkameraden jedes Jahr in Weiden.