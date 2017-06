Es wird neu aufgetischt: Viel freundlicher und heller präsentiert sich die Tafel Weiden-Neustadt am neuen Standort in der Fichtestraße. Der Betrieb ist schon aufgenommen, die offizielle Eröffnung steht noch aus.

Begegnungsstätte

Neukunden vom Rehbühl

(rdo) Oberbürgermeister Kurt Seggewiß machte sich ein Bild von den letzten Arbeiten. Tafel-Vorsitzender Josef Gebhardt und seine ehrenamtlichen Helfer haben einiges auf die Beine gestellt, dankte Seggewiß und machte Gebhardt ein dickes Kompliment. Der Übergang erfolgte ohne Schließtage am 31. März vom Laden im Stockerhutweg zur Öffnung am 3. April am neuen Standort.Warteschlangen auf der Straße haben nun ein Ende. Ein Aufenthaltsbereich im Innenraum, wo früher die Bäckereiabteilung war, dient als Wartebereich mit Sitzgelegenheit. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei. Der Verkaufsraum bietet Verkaufsfläche auf drei Seiten mit großen Schildern für Obst, Backwaren, Milchprodukte, Fleisch- und Wurstwaren.In der "Herzkammer", der Warenvorbereitung, sind noch einige Trennwände zu ziehen und Arbeitsplatten zu erneuern. Die Kühlräume sind mehr geworden. Auch eine Anlieferrampe ist vorhanden. Im hinteren Bereich wird noch ein Begegnungsraum gestaltet. Er soll zur Kontaktaufnahme von Gästen, Anwohnern und Abholern mit Kaffeeausschank dienen, eventuell sogar manchmal mit musikalischer Unterhaltung. Eine Wärmestube wird wieder eingerichtet. Es erfolgt noch der Ausbau eines behindertengerechten WCs Eine Glaubensgemeinschaft überließ der Tafel eine Küche gegen Abbau nach einem Umzug.Der Zugang für Kunden verläuft ausschließlich über die Fichtestraße, wo einige Parkplätze für die Tafel reserviert sind. Von der Arndtstaße gibt es keinen Parteiverkehr, sie dient zur Anlieferung und als Zugang für das Personal. Beschwerden von Seiten der Anwohner gab es keine. Von den etwa 70 ehrenamtlichen Helfern sind zehn von der Agentur für Arbeit vermittelt. Einige erhalten eine neue Perspektive und die Möglichkeit auf eine positiven Beurteilung, um auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Anstellung zu erhalten. Das Ehepaar Reil als Vermieter, mit dem ein gutes Verhältnis besteht, begrüßte den Oberbürgermeister. Der Mietvertrag läuft zehn Jahre.Der Bundesverband entscheidet demnächst über ein einheitliches Logo. Bis dahin wird mit der Außenbeschriftung am Gebäude noch gewartet. Im Innenraum hat sich die Bezeichnung von Weidener Tafel auf "Tafel Weiden-Neustadt" schon geändert. An Spitzentagen berichtet Gebhardt von 220 Abholern täglich. Die Kundenzahlen sind nach dem Standortwechsel konstant geblieben. Einige Abholer blieben zwar weg, dafür kamen 86 Neuanmeldungen aus dem Rehbühlgebiet. OB Seggewiß vermeldete den Rückgang von Asylbewerbern im Camp Pitman von 500 auf 300. Dies bemerkte Josef Gebhardt auch bei den Abholern.Die Wand im Verkaufsraum hat ein künstlerisch begabter Angehöriger einer Beschäftigten gestaltet. An einer anderen Wand will sich noch ein Abholer gratis mit einem Kunstwerk verwirklichen. Auch bei der Renovierung bringen sich unterschiedliche Helfer ein. Bedarf besteht für die Ausgabe an frischem Gemüse und Obst, das häufig knapp wird. Ebenso werden ehrenamtliche Fahrer gesucht, die auch beim Be- und Entladen anpacken können.