Am Wochenende ist Weiden wieder Hauptstadt der Fotografie. Die "Fototage Weiden" gehen in die 12. Runde. Die Messe zählt zu den größten ihrer Art in Deutschland.

"Fototage Weiden" Geöffnet ist die Messe am Samstag, 2. Dezember, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt zur Messe ist frei. Weitere Informationen sowie die Anmeldung zu den Vorträgen und Workshops online unter www.fototage-weiden.de. (zpe)

(zpe) Leonhard Brenner und sein Team von Foto-Brenner haben es erneut geschafft, alle Kamerahersteller und die wichtigsten Anbieter von Fotozubehör am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, in der Max-Reger-Halle in Weiden zu versammeln. Inzwischen kommen in jedem Jahr mehr Fotobegeisterte aus der ganzen Bundesrepublik dazu in die Oberpfalz.Als Neuheiten verspricht Uwe Fröhlich, der die Messe auch heuer organisiert, die neuesten spiegellosen Systemkameras mit Wechselobjektiven. "Der Trend geht zu Modellen mit einem Vollformat- oder sogar Mittelformatsensor, deren Größe den früher üblichen Filmen entsprechen." Die Kameras hätten eine höhere Auflösung und sie seien zu erschwinglichen Preisen erhältlich.Zum ersten Mal bei der Fotomesse sind dabei: Panorama-360-Grad-Kameras. "Diese Apparate sind besonders für Virtual-Reality-Fotografie interessant. Zum Beispiel für Geschäftsinhaber, die ihre Läden auch mal gerne von innen fotografieren und ins Netz stellen wollen." Ein Highlight sowohl für gewerbliche, als auch private Anwender also. Ganz neu auf der Messe sind die preiswerten Leofoto-Stative von B.I.G."Die Fototage sind keine trockene Fachmesse für Berufsfotografen, sondern Erlebnistage für alle, die gerne selbst fotografieren oder Freude an schönen Bildern haben", betont Fröhlich. "Im Mittelpunkt steht der Spaß am Fotografieren, egal ob mit einer professionellen Fotoausrüstung oder mit dem Smartphone."Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm. Zum einen natürlich die Messe, auf der Produkte von über 100 Herstellern von Experten der Industrie fachkundig erklärt werden und ausprobiert werden können. Das Spektrum reicht laut Fröhlich von Kameras und Objektiven über Stative, Taschen und Filter bis hin zu Druckern und Software. Alles kann direkt vor Ort zu günstigen Messekonditionen gekauft werden.Zum anderen gibt es zahlreiche Aktivitäten wie etwa Live-Fotoshootings auf der Studio-Bühne, Mitmachaktionen zum Thema "Light Painting", einen Brenner-Fotoflohmarkt sowie den beliebten kostenlosen "Check & Clean-Service" für Besitzer von Kameras der Marken Canon, Nikon, Sony und Olympus. Wer gerne noch etwas dazulernen möchte, kann dieses bei interessanten Vorträgen und Workshops tun. Kompetente Referenten erklären zum Beispiel die neuesten Kamerafunktionen oder geben Tipps, wie man bessere Bilder machen kann.Sehenswert sind die Fotoausstellungen mit Wettbewerbsbeiträgen der Fotowettbewerbe "Die besten Bilder des Jahres" vom DVF Bayern und "Our world is beautiful" von Cewe. Hier könne man vom Messetrubel entspannen und sich inspirieren lassen, sagt Fröhlich.