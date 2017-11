Mit ihren jugendlichen 17 Jahren erlebt Valona Zenku ihr erstes großes Abenteuer. Die Italienerin besucht für ein ganzes Schuljahr das Augustinus-Gymnasium in Weiden. Sie kommt von der IIS Matteo Ricci, einer Schule in der italienischen Partnerstadt Macerata.

Nach einer ersten Eingewöhnungszeit traf sie Oberbürgermeister Kurt Seggewiß im Rathaus und berichtete von ihren Erlebnissen. "Ich habe hier so viele nette neue Menschen kennengelernt", erzählt sie. Nicht die Sehenswürdigkeiten oder die Shopping-Möglichkeiten in Weiden seien das Besondere für sie. "Ich finde es schön, neue Freude zu finden und bei Gesprächen meine Deutschkenntnisse zu verbessern." Auch ihr Zukunftswunsch sei mittlerweile klar. "Nach der Schule will ich in Deutschland Tourismus studieren, und dafür kann ich meine Sprachkenntnisse gut gebrauchen."Der Oberbürgermeister kann die Freude an fremden Sprachen gut nachvollziehen. Er war im Sommer für drei Wochen in der Provinz Macerata. "Es ist sehr motivierend, wenn man sich im Laufe einer solchen Reise immer besser verständigen kann und mit den Menschen ins Gespräch kommt." Macerata verfüge auch über eine wunderschöne Umgebung mit vielen kulturellen Highlights. "Die Landschaft bietet im Umkreis von gut 100 Kilometern einiges an Abwechslung. So ist man zum Beispiel schnell vom Meer in den Bergen."Zum Schüleraustausch sagte der Oberbürgermeister: "Ohne die Gastfreundschaft und das Engagement der Gasteltern wäre ein solches Projekt unmöglich." Auch der europäische Gedanke spiegele sich in einem solchen Austausch wider, betonte er. "Ich freue mich darauf, Valona spätestens zur Hälfte des Schuljahres wiederzusehen."Neben ihren Gasteltern erhält die Italienerin auch Unterstützung von ihrer neuen Freundin Barbara Schmucker. "Sie hilft mir in der Schule und zeigt mir, wie das Leben hier in der Oberpfalz funktioniert", meint Zenku. Auch finanziell bekommt sie eine kleine Unterstützung. Der Städtepartnerschaftsverein hat ein monatliches Taschengeld von 50 Euro für die Schülerin organisiert. Übrigens wollen häufiger Schüler ein ganzen Schuljahr in Weiden verbringen und dafür werden händeringend Gastfamilien gesucht.