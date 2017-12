Die "besten Bilder des Jahres" sind noch bis Mitte Januar in der Max-Reger-Halle zu sehen. Gekürt wurden die Preisträger am Wochenende im Rahmen der 12. Weidener Fototage.

Bereits zum zehnten Mal hatte der Brenner Fotoversand gemeinsam mit dem DVF Bayern (Deutscher Verband für Fotografie) die bayerischen Fotoclubs zum Fotowettbewerb unter dem Motto "Die besten Bilder des Jahres" aufgerufen. 29 Clubs hatten 94 Bilder eingereicht. Eine unabhängige Jury aus Vertretern der regionalen Medien und der Stadt Weiden hat die Bilder bewertet und die zehn besten ausgewählt. Die zehn Preisträger und der erfolgreichste Fotoclub wurden mit Sachpreisen im Wert von über 3000 Euro prämiert. Die Siegerehrung wurde vorgenommen von Geschäftsführer Leonhard Brenner, Prokurist Uwe Fröhlich, dem städtischen Pressesprecher Norbert Schmieglitz, und Alexander Gohlkle, dem Landesvorsitzenden des Deutschen Verband für Fotografie (DVF). Die Jury umfasste Petra Vorsatz, Leiterin des Amts für Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus, Johannes Häring, Geschäftsführer der Max-Reger-Halle, Norbert Schmieglitz, Pressesprecher Stadt, Jürgen Bauer (OTV), Daniela Kroha (Radio Ramasuri) und Stefan Zaruba (Der neue Tag).In der Einzelwertung gewann Thomas Buchmann vom Verein Fotorebellen mit dem Bild "Once upon a time" (frei übersetzt: es war einmal) ein Sony Alpha 6000 Set im Wert von 900 Euro. Zweiter wurde Helmut Büchner (Fotogruppe Thurnau) mit seinem Bild "Herbst in Sanspareil". Er erhielt ein Tamron Objektiv im Wert von 500 Euro. Dritter Preisträger wurde Claus van Acken (Fotogruppe Thurnau) mit "Polaris". Sein Preis war eine Olympus-Kompaktkamera für 480 Euro.Weitere Preisträger: Günter Klein (Naturfreunde Weiden) mit "Blick zum Ochsenkopf", Max Striegl (Fotoclub Pleystein) mit "Gewitter in den Abruzzen", Philipp Löser (Photografische Gesellschaft Bamberg) mit "Am Tiber", Fritz Eichmann (DVF - Direktmitglied) mit "Dem Wind getrotzt", Klaus Stingl (Fotofreunde Eschenbach/Grafenwöhr) mit "Rauch der Erde, Mensch und Sonnenlicht", Gerhard Bayerl (Fotogruppe Marktredwitz i. FGV) mit "In der Glashütte" und Günther Just (Fotofreunde Wiggensbach) mit "Haiku". Als bester Fotoclub wurde die Fotogruppe Thurnau ausgezeichnet. Sie bekam ein CyberLink-Softwarepaket im Wert von 300 Euro.Schon zum dritten Mal waren im Vorfeld der Fototage die Nutzer von Onetz, der Online-Plattform von Oberpfalz-Medien, zu einem Fotowettbewerb aufgerufen, der diesmal unter dem Motto "Oberpfälzer Heimat" stand. Hier entschied das Voting der Onetz-Nutzer. Platz eins belegte hier Lena Held (Luhe-Wildenau) mit "Sonnenbank". Ihr Preis: Ein Canon-EOS-M6-Set im Wert von 950 Euro. Zweite wurde Angelika Grillmeier (Plößberg) mit "Kleine Eidechse ganz groß" und Dritte Nina Schütz (Amberg) mit "Ein Moment der Ruhe". Die Ausstellung mit den Bildern der Fotoclubs ist noch bis Mitte Januar im Untergeschoss der Max-Reger-Halle zu besichtigen.