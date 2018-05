"Wir freuen uns über so viele junge Gesichter in unserem Saal", eröffnete Susanne Meichner, Leiterin des Maria-Seltmann-Hauses, das Frühlingskonzert der Franz-Grothe-Schule. Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 15 Jahren präsentierten ihren Familien und Musikbegeisterten ihr Können an der Blockflöte, Violine und dem Klavier. Musikalisch begleitet wurden die Schüler zum Teil von ihren Lehrern. "Sie bereiten sich durchgehend auf solche Konzerte vor. Einmal wöchentlich erhalten die Jungen und Mädchen Unterricht", erklärte Klavierlehrer Franz Nestler. Nach den Auftritten der jüngeren Schüler schloss Sängerin Karin Schön das Frühlingskonzert mit einer Darbietung aus der Operette "Die schöne Helena" ab, denn die Franz-Grothe-Musikschule bietet auch Erwachsenenkurse an. Bild: Meister