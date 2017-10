Schlager geht immer. Die Lust an leicht eingängigen, instrumentalbegleiteten Gesangsstücken, die die heile Welt beschwören, ist ungebrochen. So zog die "Große Schlagerhitparade" am Samstagabend weit mehr als 700 Besucher in die Max-Reger-Halle.

Befeuert von den Protagonisten auf der Bühne um G. G. Anderson und Olaf, dem "Flipper", gab es Standing Ovations. Gerne kamen die Fans der Aufforderung der Künstler nach, sich von den Plätzen zu erheben und mitzuschunkeln. Denn die Besucher bekamen für ihr Geld netto drei Stunden Musik, ein heftig beklatschtes Showprogramm und als schlagkräftigstes Argument: TV-bekannte Gesichter für die Handy-Filmer im Saal. Das musste einfach Spaß machen.Der Trubel um den deutschen Schlager kannte keine Grenzen. Auch die Steiermark war mit von der Partie. Aus dem südlichen Nachbarland reiste die charmante Monika Martin an, die erst 1995 mit 33 Jahren Schlagersängerin wurde. Heute fühlt sie sich nach wie vor wie 20, bekräftigt sie in einem ihrer Lieder. Ihr großer Hit war "La Luna Blue", den sie auch zum Besten gab.Ihre Karriere soll Ansporn sein für alle, die mehr aus ihrem Leben machen wollen, sagte sie. "Trauen Sie sich! Leben Sie Ihre Träume! Lieber später als gar nicht." Ihr Tipp für ein erfülltes Leben: "Man kann mit einem Rechtsanwalt durchs Leben gehen oder mit einem Lächeln."Durchs Programm führte der schlacksige Journalist, Moderator und Sänger Sascha Heyna. Er stellte auch den Tausendsassa des deutschen Schlagers, G. G. Anderson, vor, der über tausend Titel komponierte, unter anderem für Mireille Mathieu, Tony Christie und Roland Kaiser. Riesenstimmung gab es bei "Sommernacht in Rom", "Heut geht's uns gut" oder "Nie wieder Goodbye". Den Auftritt krönte ein Duett mit Monika Martin: "Sterne überm Paradies".Nach der Pause präsentierte Heyna Pia Malo, die Tochter des ehemaligen "Flippers"-Mitglied Olaf Malolepski. Sie brachte sich mit emotionalen Songs wie "Mehr als zwei" und "Farbenland" in die Schlagerwelt ein. Dann kam Sandro, Sohn des Schlagersängers Fredi Malinowski (Duo "Fantasy"), aus dessen Schatten er sich endlich schälen will.Mit großer Spannung wurde dann Olaf, der "Flipper" erwartet, der mit einem "Flippers"-Medley das große Finale einläutete. Beinahe schon berauschend die Wirkung seiner Lieder: "Lotusblume", "Daumen hoch", "Aber dich gibt's nur einmal für mich." Am Ende gab es noch ein Duett von Vater Olaf und Tochter Pia: "7 Tage lang nur Sonnenschein." Im Foyer baten die Künstler zur Autogrammstunde.