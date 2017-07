Juni 1940. Knapp 370.000 Soldaten sitzen am Strand der französischen Stadt Dünkirchen in der Falle. Die deutsche Wehrmacht rückt immer näher. Durch die Hilfe zahlreicher britischer Zivilisten kann ein Großteil von ihnen gerettet werden. Starregisseur Christopher Nolan greift dieses Kapitel des Zweiten Weltkriegs in seinem Film "Dunkirk" auf und schildert detailgetreu, welch Schicksale und Leid die Männer erleben mussten.

Die Neustarts im Überblick:

Dramatisch wird es auch in dem Film "The Party", verfilmt von Regisseurin Sally Potter. Außerdem starten die Filme „Baby Driver“, "Paradies", "Wish Upon", "Ostwind - Aufbruch nach Ora" und die Komödie "Max - Agent auf vier Pfoten".Mit seinem Kriegs-Thriller „Dunkirk“ erinnert der britische Starregisseur Christopher Nolan („The Dark Knight“) an die Evakuierung von 330 000 Soldaten vom Strand der französischen Stadt Dünkirchen, unmittelbar bevor die deutsche Wehrmacht vorrückte. Dank tatkräftiger Hilfe von britischen Zivilisten konnten damals unzählige Männer gerettet werden. „Dunkirk“ zeigt die Ereignisse dieser entscheidenden Tage aus drei Perspektiven: Tommy wartet auf dem Land mit den anderen Soldaten auf seine Evakuierung. Die RAF-Piloten Farrier und Collins wehren in ihren Spitfire-Kampfjets die gegnerischen Luftangriffe ab. Und Mr. Dawson versucht mit seinem Sohn Peter und dem jungen George auf dem Wasser so viele Leben wie möglich zu retten. (Regie: Christopher Nolan - Mit: Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy, Fionn Whitehead und Barry Keoghan - 106 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Eigentlich soll es ein Abend der Freude werden. Schließlich ist Janet gerade zur Gesundheitsministerin im Schattenkabinett ernannt worden und lädt deswegen ihre engsten Freunde zu einer Dinnerparty ein. Schnell wird aber auch klar, dass da irgendetwas nicht stimmt. Janets Ehemann Bill lässt dann auch bald wenig später die Bombe platzen: Er hat Krebs und will jetzt endlich mit seiner Geliebten zusammenziehen. Für die britische Regisseurin Sally Potter, die auch das Drehbuch hierzu schrieb, ist dies allerdings nur der Auftakt für ihr bissiges und pointiertes Drama, in dem die Situation immer mehr eskaliert. In den Hauptrollen brillieren Stars wie Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson, Timothy Spall und Bruno Ganz. (Regie: Sally Potter - Mit: Patricia Clarkson, Bruno Ganz und Cherry Jones - 71 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Ansel Elgort gibt Gas: Aus der Jugendromanze „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ kennt man den 23-jährigen US-Schauspieler als krebskranken Teenager. In dem Action-Thriller „Baby Driver“ sitzt er nun abgebrüht am Steuer eines Fluchtwagens. Bei seinen High-Speed-Einsätzen für einen Gangsterboss (Kevin Spacey) hört er am liebsten laut Musik. Der britische Regisseur Edgar Wright („Shaun of the Dead“, „The World’s End“) hat den rasanten Thriller mit Tempo, Spannung, fesselnden Stunts und dröhnendem Beat gekonnt inszeniert. Lily James, Jon Hamm und Jamie Foxx spielen ebenfalls mit. (Regie: Edgar Weight - Mit: Ansel Elgort, Kevin Spacey und Lily James - 113 Minuten - Frei ab 16 Jahren) (dpa)Drei Menschen inmitten des Terrors der Nazizeit: aus dieser Ausgangssituation entwickelt der russische Regisseur Andrej Kontschalowski in seinem Spielfilm „Paradies“ ein wuchtiges Drama. Dabei bleibt er nicht im Historischen. Der Film blickt über die Erzählungen aus dem Zweiten Weltkrieg auf die Gegenwart. Die zum Teil allegorischen Geschichten weiten sich zu einer philosophisch vielschichtigen Auseinandersetzung mit der grundsätzlichen Frage, was Menschlichkeit ausmacht. Andrej Kontschalowski bekam für seinen anspruchsvollen Spielfilm 2016 beim Internationalen Filmfestival Venedig einen Silbernen Löwen für die Beste Regie. (Regie: Andrej Kontschalowski - Mit: Julia Wysotskaja und Christian Clauß - 132 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Mit dem Horrorfilm „Annabelle“ über eine Puppe mit übernatürlichen Fähigkeiten schuf Regisseur John R. Leonetti vor einigen Jahren einen Grusel-Hit an den Kinokassen. Nun legt er erneut etwas zum Fürchten vor: „Wish Upon“ erzählt von der 17-jährigen Clare und ihren Freundinnen Meredith und June. Eines Tages schenkt Clares Vater (Ryan Phillippe) ihr eine alte Spieluhr. Die hat eine Inschrift, wonach dem Besitzer der Uhr alle Wünsche in Erfüllung gehen. Doch schon bald gerät einiges gehörig aus dem Ruder ... (Regie: John R. Leonetti - Mit: Joey King, Ryan Phillippe und Ki Hong Lee - 98 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Katja von Garnier („Bandits“) führt die Geschichte rund um Mika und ihren schwarzen Hengst Ostwind weiter. 2013 hatte die deutsche Regisseurin den ersten Teil des Jugendabenteuers in die Kinos gebracht; eine Fortsetzung („Ostwind 2“) folgte vor zwei Jahren. Wie in den beiden Vorgängern wird auch im dritten Teil die Hauptfigur der Mika von der 1999 geborenen Hanna Binke verkörpert. Diesmal verschlägt es Mika und Ostwind ins ferne Andalusien. Im südlichen Spanien begibt sich Mika auf die Suche nach Ora – an diesem besonderen Ort soll nicht nur Ostwinds Ursprung liegen, alle Pferde dürfen hier zudem frei und wild leben. Teil der Darstellerriege ist diesmal auch eine Nicolette Krebitz. (Regie: Katja von Garnier - Mit: Hanna Binke, Lea van Acken und Amber Bongard - 110 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Vor 25 Jahren bereits brachte der amerikanische Regisseur Brian Levant einen Film namens „Ein Hund namens Beethoven“ in die Kinos. Damals stand ein großer Bernhardiner im Mittelpunkt. Jetzt erzählt Levant von Max, dem Belgischen Schäferhund, der in diesem Film mit einer ganz besonderen Aufgabe betraut wird: Max soll nicht nur das Weiße Haus in Washington bewachen, sondern freilich auch die dort lebende Familie des amerikanischen Präsidenten. Schon bald hat der Schäferhund in TJ, dem Sohn des Präsidenten, einen guten Freund gefunden. Und dann gesellt sich auch noch Alex dazu, die Tochter eines ausländischen Staatsgastes. Zusammen mit Max kommen die Kinder einem Geheimnis auf die Spur. (Regie: Brian Levant - Mit: Zane Austin, Francesca Capaldi und Lochlyn Munro - 85 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)