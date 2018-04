Die "Koordinierende Kinderschutzstelle" ("KoKi") ist Anlaufstelle für junge Eltern und hilft beim guten Start ins Kinderleben. Deshalb informieren Fachkräfte der "KoKis" auf der Entbindungsstation im Klinikum darüber, was die KoKi ausmacht und welche Angebote es für die Familien in der Region gibt.

Kleines Jubiläum

Alles richtig gemacht?

Die Entbindungsstation des Klinikums unterstützt junge Familien und das gesunde Aufwachsen von Babys nicht nur durch medizinische, ärztliche und pflegerische Hilfe, sondern trägt durch die Kooperation mit den KoKis der Stadt Weiden und des Landkreises Neustadt dazu bei, dass junge Eltern von Anfang an bestens über "frühe Hilfen" informiert sind.Die Kooperation zwischen dem Klinikum und den KoKis gibt es in Form der Kliniksprechstunde seit 2014. Die KoKi-Mitarbeiter kommen auf der Entbindungsstation, überreichen eine Broschüre mit den wichtigsten Infos und Kontaktadressen und selbst gestrickte Babyschühchen von Strickrunden aus der Region alsWillkommensgeschenk für den Nachwuchs. "Diese Form der Information und des Kennenlernens erweist sich als ein Erfolgsmodell und baut Hemmschwellen ab", so die Einschätzung von Norbert Meister von der KoKi Neustadt, Grit Mediger (Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin) sowie Andrea Frank und Brigitte Piper von der KoKi der Stadt Weiden. Sie sehen in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit dem Klinikum einen großen Vorteil für die Familien. "Junge Eltern melden sich gerade wegen des Kennenlernens auf der Entbindungsstation und des Kontakts viel eher bei den KoKi-Fachkräften, wenn sie unsicher sind oder einfach Fragen haben", bestätigt Michaela Hutzler, stellvertretende Pflegedirektorin.Unter dem gemeinsamen Motto "damit aus Sorgen keine Probleme werden" wollen das Klinikum und die KoKis weiter das gesunde Aufwachsen von Kindern fördern. Auch wenn scheinbar alles passt, erleben viele Eltern gerade in den ersten Monaten nach der Geburt Momente der Sorge und Unsicherheit: Machen wir als Eltern alles richtig? Deuten wir die Signale des Kindes richtig? Was ist in bestimmten Situationen zu tun?Viele Neugeborene sind von Anfang an auf Unterstützung angewiesen, zum Beispiel wenn sie als Frühchen oder mit gesundheitlichen Problemen auf die Welt kommen. In diesen Situation entstehen häufig Überlastungssituationen, vor allem, wenn sich die Lebenssituation der Familie als schwierig darstellt, keine Unterstützung durch Angehörige vorhanden, die Mutter alleinerziehend oder noch sehr jung ist, berichten die KoKi-Fachkräfte.Durch die Vermittlung von frühen Hilfen kann der Start ins Kinderleben durch die KoKi hier positiv unterstützt werden. Die KoKi begleitet junge Eltern auf Wunsch ab der Schwangerschaft und in den ersten drei Lebensjahren des Kindes. Für Michaela Hutzler, stellvertretende Pflegedirektorin, und Stationsleiterin. Doris Rundel besteht in der Vernetzung mit den KoKi-Fachkräften ein großer Vorteil, da in der Kliniksprechstunde Familien auf unkomplizierte Art über Hilfsangebote informiert werden. Denn dadurch haben sie die Gewissheit, dass sich die frischgebackenen Eltern nach der Entlassung aus dem Klinikum bei Bedarf Unterstützung von Fachkräften holen können.