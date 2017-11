Nach dem "Franziskus" im Oktober sind "D' Lustigen Konrader" wieder aktiv: Gleich zwei Produktionen stehen in nächster Zeit an. Im Frühjahr bringen sie eine eine lustige Verwechslungskomödie auf die Bühne.

Termine: Aschenputtel Das Kinderstück "Aschenputtel" gibt es am Wochenende, 20. und 21. Januar in der Stadthalle Neustadt zu sehen. Beginn ist jeweils um 15 Uhr, der Eintrittspreis beträgt 8 Euro. Karten gibt es bereits im Vorverkauf auf der Homepage www.konrader.de. Auch die Buchhandlung Stangl & Taubald, die Regionalbibliothek und die Tourist-Info im Alten Rathaus verkaufen Tickets für die Veranstaltung. (uz)

Den Anfang machen die jungen Konrader: Sie bereiten sich zur Zeit auf ihr Kindertheaterstück vor, Regie führen Heiner Balk und Robert Stahl. 23 Kinder und Jugendliche sowie 2 Erwachsene spielen die wohl berühmteste Liebesgeschichte der Gebrüder Grimm: "Aschenputtel". Im Frühjahr 2018 - Premiere ist am 14. April - geht es im Pfarrheim St. Johannes wieder rund mit dem Frühjahrstück: "Und ewig rauschen die Gelder", aus der Feder von Michael Cooney. Der Startschuss in Form der ersten Leseprobe fiel am Freitag. Regisseurin Sonja Balk hatte alle Darsteller im Seniorenheim St. Konrad an einen Tisch gebeten. In dem Stück geht es um Eric Swan, der es einfach nicht übers Herz bringt, seiner Frau Linda zu gestehen, dass er vor zwei Jahren seinen Job verloren hat. Stattdessen sucht er andere Lösungen, um seine Kosten zu decken. Der Sozialstaat bietet ja Möglichkeiten. Während Linda glaubt, Eric ginge jeden Morgen zur Arbeit, bringt der eine Lawine staatlicher Hilfsbereitschaft ins Rollen.Als eines Tages ein Außenprüfer des Sozialamtes vor der Tür steht, droht diese Lawine über ihm zusammenzubrechen. Michael Cooneys Verwechslungs- und Verwandlungskomödie ist mitten aus dem Leben gegriffen, voller Überraschungen, Situationskomik und schlagfertiger Wortspiele. Wie die Mitwirkenden bereits bei der ersten Leseprobe mitkriegten: Da bleibt garantiert kein Auge trocken.