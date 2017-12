"Please come Home for Christmas". Mit Herz und Seele, leider auch mit Pause, brachte die "Ramona Fink Gospel Group" unter dem Dach der Musikhütte die frohe Botschaft unters Glühwein-Volk. Seit Menschengedenken kümmert sich der Gospel um die christliche Seele der Musikfreunde.

Kein Wunder, dass sich am Sonntagabend zahlreiche Passanten auf dem Christkindlmarkt vor der Alten Rathaustreppe versammelten, um den beiden erfahrenen Soul-Sängerinnen Ramona Fink und Andrea Bibel zu lauschen. Dem schnellen "Joshua fit de Battle of Jericho" folgten ein langgezogenes "Amen", George Harrisons "My Sweet Lord" oder "Lean on me". Die beiden Damen sind seit vielen Jahren auf den Bühnen dieser Welt unterwegs, um das Wort Gottes musikalisch zu verbreiten.