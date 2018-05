Seit 50 Jahren sitzt die Reitsportgemeinschaft auf dem Gelände des Reitstalls Wenzl fest im Sattel. Zum Jubiläum gibt es was fürs Auge: eine Vorführung von Dressurreiterin Ulrike Kick. Zudem hat Pferdetrainer Peter Daxer Tipps für den Umgang mit den Rössern. Er rät zu Partnerschaft statt Konditionierung.

Die Reiter feierten bei herrlichem Sonnenschein bereits mit einem Weißwurstfrühstück. Am Mittag wurde Spanferkel serviert. Kaplan Thomas Hösl von St. Josef segnete am Nachmittag Hof und Halle und erinnerte, dass auch die Gebäude schon ein halbes Jahrhundert die Pferde und Reiter beherbergen. Er segnete auch die Menschen und Tiere, die hier dem Sport nachgehen.Bis 2018 war Reiner Moritz der Vorsitzende. Er hat sein Amt nun an die neue Vorsitzende Kathrin Müller übergeben. Moritz erinnerte in einem Rückblick an die Gründung der Reitsportgemeinschaft Weiden am 24. Juli 1968. Seit dieser Zeit ist der Verein auf dem Gelände der Familie Wenzl ansässig. An der Gründungsversammlung im Postkeller-Saal nahmen 34 Reitsportfreunde teil. Vorsitzender war Franz Stadler, Stellvertreter Ferdinand Taubert. Ein Dank galt den Nachbarn, der Stadt und den Turnierrichtern.Pferdetrainer und Persönlichkeitscoach Daxer stellte sein Buch vor: "Die Kraft der Pferd-Mensch-Beziehung". Der Umgang, die Ausbildung und das Reiten sollten zum Wohle des Pferdes mit Gefühl und Achtsamkeit geschehen. "Für mich bedeutet das viel, viel mehr als die reine Konditionierung eines Pferdes nach einer bestimmten Weise. Es geht um Partnerschaft und Beziehung."Bei den Ehrungen wurde Uschi Meichner für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Ernst Werner, Kreisvorsitzender beim Landessportverband, überreichte eine Ehrenurkunde für die hervorragende Mitarbeit der Reitsportgemeinschaft. Moritz überreichte an Laura Wenzl und Reitlehrerin Pia Wenzl, die den Betrieb führt, Blumen für ihr Engagement. Geselligkeit war dann groß geschrieben. Für die Kinder gab es Hüpfburg, Kinderschminken, Ponyreiten und Kutschfahrten.