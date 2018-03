Frühling oder Winter? Das Wetter weiß noch nicht so recht, was es will. Genauso unterschiedlich sind auch die Aufnahmen, die die Fans unserer Facebook-Seiten wieder einmal auf onetz.de mit uns teilen. Die Fotografen haben sowohl die ersten Frühlingsblüher eingefangen als auch die letzten Schneereste festgehalten. Schauen wir mal, ob die Sonne sich nicht doch bald endgültig durchsetzt ...

Eines der Bilder wird zum Titelbild des Monats auf Facebook-Onetz Facebook-Onetz-Amberg und auf Facebook-Onetz-Weiden-Neustadt/WN