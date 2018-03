Es war nicht der Christkindlmarkt, wie es am Sonntagvormittag bei schneebedeckten Dächern anmutet, sondern der Mittefastenmarkt rund um das Alte Rathaus, der am Sonntag die Besucher in die Altstadt lockte. Etwas weniger Fieranten als gewohnt bevölkerten die Fußgängerzone mit Ständen. Was am Vormittag zögerlich begann, mündete am frühen Nachmittag bei Sonnenschein und Plusgraden in einen doch noch ansehnlichen Käuferstrom. Kulinarisches Angebot wechselte mit Ständen mit Winter- und Frühjahrsbekleidung, Taschen, Schuhen und Spielsachen. Aus Deggendorf und Amberg kamen die Pferdemetzger. Gebrannte Mandeln und Zuckerwatte erfreuten die Kinder. Bild: rdo