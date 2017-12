Die Sparkasse übergibt 3000 Euro an die Integrierte Leitstelle

"Die Sparkasse hat eine regionale Verantwortung und nimmt diese auch gerne wahr", verkündete Ludwig Zitzmann, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberpfalz Nord. Die Integrierte Leitstelle ILS sei eine wichtige Anlaufstelle für Notrufe aus der Region. Somit wäre die 3000-Euro-Spende der Sparkasse hier richtig angelegt. Die ILS arbeite ruhig, konsequent und sehr professionell. Auch wenn diese gute Organisations- und die Koordinierungsarbeit im Hintergrund stattfände, dürfe man sie nicht vergessen. Die Bevölkerung müsse wissen, dass hier die Menschen sitzen, an die man sich im Notfall wenden kann.

"Das bewerben des ILS-Notrufs ist wichtig. Die Nummer 112 sollte im Ernstfall jeder wissen", sagte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. Die schnelle Koordinierung der Leitstelle würde wichtige Sekunden sparen und somit Leben retten. "Viele sind überrascht, wie viele Anrufe hier durchschnittlich pro Tag eingehen und wie viele Einsätze daraus resultieren", sagte Alfred Rast, ILS-Geschäftsführer. Bei 400 Anrufen am Tag gebe es reichlich zu tun. Bei 200 davon müssten sofort Einsatzkräfte auf den Weg geschickt werden. Vom schweren Autounfall über das vom Wickeltisch gefallene Kind bis zum Stromunfall sei alles dabei."Es gab schon Umfragen zu den wichtigsten Notrufnummern", sagte Jürgen Meyer, stellvertretender Leiter der Leitstelle. Die Notrufnummer der Polizei kenne so gut wie jeder. Es habe sich aber gezeigt, dass circa 40 Prozent der Menschen die 112 nicht kennen oder deren Bedeutung nicht verstehen. "Es braucht noch einiges an Aufklärungsarbeit und Werbung, bis jeder weiß: Der schnellste Weg zu medizinischem Fachpersonal und der Feuerwehr ist die 112." Genau dafür soll die Geldspende eingesetzt werden: Aufklärung auf vielfältige Art und Weise. Es soll 2018 neben Plakaten, Flyern und Aufklebern auch die Online-Werbung optimiert werden.