Dieses Rad müsste doch zu finden sein: Aus einem Mehrfamilienhaus in der Prinz-Ludwig-Straße wird ein Mountainbike der Marke Kelly, Typ Viper, vermisst. Es hat gelbe Bremsen und auf der Hinterradfelge blaue Punkte aufgesprüht.

Die Polizeiinspektion Weiden meldet vom Wochenende ein Sammelsurium an Delikten. Interessant: Am Samstagnachmittag ist am Weidener Bahnhof ein 31-jähriger Altenstädter mit Heroin aufgegriffen worden, in Weiden eher eine unübliche Droge. Er fiel gegen 14.45 Uhr einer Streife der Bundespolizei auf, die ein Gramm Heroin bei ihm fanden.Kein Wochenende ohne Körperverletzung : Am Freitagnachmittag gerieten am Rotkreuzplatz zwei junge Männer aneinander, die sich gegenseitig Schürfwunden beibrachten. Beide haben nun Anzeigen wegen Körperverletzung zu erwarten.Bitter für die Autobesitzer, die auf ihrem Schaden sitzen bleiben: Bei einem blauen Opel Corsa, geparkt in der Fliederstraße, ist in der Nacht zum Samstag mutwillig die Heckscheibe eingeschlagen worden. Sachschaden: rund 800 Euro.Gar 1000 Euro beträgt der Schaden an einem Mercedes, A-Klasse, der in der Nacht zum Samstag in der Dr.-Steiner-Straße abgestellt war. Der Mercedes Benz wurde angefahren, der Unfallfahrer kümmerte sich nicht um den Schaden und beging Unfallflucht .Von einer Baustelle in der Goethestraße ist über Nacht diverses Werkzeug verschwunden. Tatzeitraum: 11. auf 12. Januar. Der Wert wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Die Täter drangen in das Untergeschoss des Gebäudes ein. Die Polizeiinspektion Weiden bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise, Telefon 0961/401-320.