Wenn mittags die Soldaten in das Mannschaftsheim der Ostmarkkaserne hereindrücken, dann freuen sie sich auf Schnitzel oder Currywurst oder Penne. Dabei entgeht ihnen ein kleines Wunder der Natur im Flur: ein 1,70 Meter großer Bananenbaum, der Früchte trägt. Er ist der ganze Stolz von Wirtin Monika Böhm. An den heißen Tagen dieser Woche bekam die Bundeswehrbanane eine extra Gießkanne mit Wasser. Das ist auch schon der wichtigste Tipp der Züchterin: "viel Gießen!" Ansonsten brauche der dreieinhalbjährige Ableger kaum Pflege, nicht einmal Dünger.

Der Baum stammt von einer Mutterpalme, die Monika Böhm vor Jahren für ein paar Euro in einem Weidener Verbrauchermarkt gekauft hat. Auch die erste Staude trug schon Früchte, die am Ende schön gelb waren und "viel besser als die aus dem Supermarkt" schmeckten. Für das ganze Artilleriebataillon 131 reichte die Ernte nicht. Dafür gibt es im Mannschaftsheim ordentliche Portionen: Seit zehn Jahren sorgt Monika Böhm mit ihrem Lebensgefährten Georg Betz für das leibliche Wohl der Soldaten am Standort Weiden. Die Männer und Frauen in tarngrün sind ihr ans Herz gewachsen. "Das sind alles prima Kameraden."