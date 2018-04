Seine Beute ist mehrere Hundert Euro wert: Ein bislang Unbekannter entwendete zwei wertvolle Holzarmbanduhren aus einem Geschäft in der Weidener Innenstadt, wie die Polizei informiert.

Die Schmuckstücke verschwanden am Aus einem Geschäft in der Weidner Innenstadt entwendete ein bislang Unbekannter zwei wertvolle Holzarmbanduhren. Die Uhren im Wert von mehreren hundert Euro verschwanden am vergangenen Donnerstag in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr. "Bislang liegen keine Hinweise zu dem Unbekannten vor", betonen die Beamten.Die Polizei Weiden bittet deshalb Personen, denen vor kurzer Zeit Holzarmbanduhren zum Kauf angeboten wurden, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 0961/401-321 zu melden.