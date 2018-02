Diebstahl in Fitnesscenter in der Regensburger Straße

Der 20-Jährige wird in nächster Zeit zunächst mal ohne Jacke trainieren. Denn zwei seiner Trainingsjacken, Marke Adidas, wurden am Montag zwischen 20.15 und 21.45 Uhr aus der Umkleidekabine entwendet, während der junge Mann in einem Fitnesscenter in der Regensburger Straße seine Muskeln stählte.

Die Jacken – eine schwarz, die andere blau – haben einen Wert von etwa 210 Euro. Zeugenhinweise des Diebstahls, die sachdienliche Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weiden zu melden. Telefon 0961/401-321.