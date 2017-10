55 Jahre Hochschulreife: Dem Abiturjahrgang 1962 der Oberrealschule Weiden - des heutigen Kepler-Gymnasiums - war auch dieses "ungerade" Jubiläum eine Wiedersehensfeier wert, zu der Dieter Herrmann und Günther Hösl die Parallelklassen 9a und 9b zusammengerufen hatten. Immerhin gut die Hälfte der 44 über ganz Süddeutschland bis nach Stuttgart verstreuten einstigen Oberprimaner fand sich zur festlichen Runde im Ratskeller ein. Nahe beieinander lagen Freude und Trauer: Erstere über die vielen aus dem Kreis der "62er" hervorgegangenen Juristen und Lehrer, Dozenten und Ärzte, Zweitere über den Tod einiger Kameraden. Einen Glanzpunkt setzte der ehemalige Klasslehrer Dr. Franz Heigl mit seiner Teilnahme am Treffen: Ihn hatten die Abiturienten als Mathematik- und Physiklehrer von vorzüglichem fachlichen und pädagogischen Format in Erinnerung behalten. Mit großem Respekt dachten die Pennäler auch an den beliebten Mathematikprofessor Dr. Herbert Zeitler zurück, der im Jahr 2012 im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Bild: bjp