Die D-Mark war druckfrisch und erst seit zwei Wochen anerkanntes Zahlungsmittel, als der Abiturjahrgang 1948 über den Prüfungsaufgaben saß. Die Schüler vom Humanistischen Gymnasium in Weiden hatten die Schrecken des Zweiten Weltkrieges hinter sich und eine ungewisse Zukunft vor sich. Jetzt treffen sie sich wieder.

"Die besonders Stabilen"

Erinnerung an "Moses"

Mit etwas über 15 Jahren waren die Buben in den letzten Kriegsmonaten als Flakhelfer für Führer, Volk und Vaterland an die Waffen gerufen worden. Als "Oberhelfer der deutschen Luftwaffe" erlebten Friedrich Arnold, Alfred Lang und Christian Kern 1945 das Kriegsende und später dann wieder den Schulalltag. Perzl hatte es nach dem Einsatz bei der Invasion in der Normandie auch noch in die Gefangenschaft nach Amerika verschlagen. Alle vier jedoch waren dankbar, als sie wieder gemeinsam die Schulbank drücken konnten.Fast 70 Jahre sind seitdem vergangen, aber immer noch treffen sich die 1948er-Abiturienten, initiiert vom Windischeschenbacher Zahnarzt Dr. Karl Perzl, alle Jahre im Juli in Weiden. Inzwischen "so um die 90 Jahre alt" saßen sie heuer zu viert im "Postkeller". "Wir sind halt die besonders Stabilen", stellten sie fest, nachdem einige Absagen für das Klassentreffen eingegangen waren. Wer die munteren Plauderer erlebte, konnte dem nur zustimmen. Obwohl auch schnell klar wurde: Es waren außerordentlich prägende Herausforderungen, denen sich die Abiturienten von damals stellen mussten.Im Rückblick waren sich Dr. Friedrich Arnold aus Walderbach, Dr. Alfred Lang aus Bonn, Christian Kern aus Bad Alexandersbad und Dr. Karl Perzl aus Windischeschenbach jedoch einig: "Auch wir haben gefeiert wie die Weltmeister, als wir das Abiturzeugnis in der Tasche hatten." Das Evangelische Vereinshaus, damals vorübergehend von den Amerikanern beschlagnahmt als Non-Commission-Officers-Club, gewährte den Abiturienten Asyl für den Abiturball. Karl Perzl hatte Kontakte zum Jugendoffizier der Amerikaner: "Dann hat es geklappt."Auch an die Kapelle Trenka-Gläser erinnerten sich die vier noch und wie wenig Geld zur Verfügung stand. "Von den 40 D-Mark Kopfgeld, die am 20. Juni 1948 jeder Bundesbürger bekommen hatte, mussten wir sogar noch für das Abiturzeugnis bezahlen", empören sie sich heute noch. In Erinnerung geblieben ist auch der Pfannkuchen, den die Mutter als Belohnung für das gute Abi-Zeugnis spendierte. Oder der Frust, als für die ehemals Fronttauglichen der abendliche Ausgang für die unter 18-Jährigen begrenzt war. Kurz zuvor hatten sie noch ganze Nächte an der Flugabwehr-Kanone (Flak) oder im Fronteinsatz verbringen müssen.Wie bei jedem Klassentreffen üblich wurden Erinnerungen an ehemalige Lehrkräfte wach. Wie etwa an Oberstudiendirektor Hans Ries, der das Humanistische Gymnasium leitete, oder an den hochverehrten Deutschlehrer Ludwig Grassmann. Der Lehrer für Mathematik, Dr. Dees, der von der Raketenforschung in Peenemünde nach Weiden gekommen war, hatte sich ebenfalls ein stetes Erinnern gesichert: "Ein überaus interessanter Mann", war man sich einig.Besonders positiv blieb der Religionslehrer Dr. Thomas Deubzer im Gedächtnis. "Der Moses", so sein Spitzname, hat bleibenden Eindruck hinterlassen. "Das Sebastian-Kircherl nannten wir damals die Moses-Kathedrale", erzählen seine ehemaligen Schüler, die sich heute noch der schulnahen Kirche und ihrer dringend anstehenden Renovierung verbunden fühlen. "Im nächsten Jahr feiern wir Jubiläum", planen die vier "Super-Oldies vom Augustinus". Ein Besuch in der Kirche St. Sebastian ist dann natürlich auch vorgesehen: 70 Jahre nach dem Dankgebet für das bestandene Abitur in schwierigster Nachkriegszeit.