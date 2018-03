Welche Zeitspanne die Drachen, die am Samstag auf dem Festplatz an der Conrad-Röntgen-Straße ausgestellt waren, abdeckten, konnte der Besitzer der Dinosauriershow nicht beantworten. Wohl aber, dass es etwa 40 Großexponate sind. Die Betreiber hatten auch eine Ausgrabungsstätte eingerichtet und den Kindern Schaufeln und feine Besen überlassen. In einem Zelt lief ein Film über die Urzeit. Die meisten Ausstellungsstücke waren steif und unbeweglich. Wer wissen wollte, wann und wo die Urzeittiere lebten, musste Schilder lesen. Dass der T-Rex zu den größten Landraubtieren aller Zeiten zählte, war wohl gemeinhin bekannt. Dass aber der Phorusrhacos vor 15 Millionen Jahren die Erde bevölkerte und zu den Raubvögeln gehörte, war es schon weniger. Alles in allem: Ein interessanter Ausflug für Kinder, die noch nicht in Parks waren, wo sich Dinos auch bewegen. Bild: Kunz