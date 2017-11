Nach der Arbeit setzten sie sich hin und lernten noch ein paar Stunden - dreieinhalb Jahre lang. Davon profitieren die Absolventen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien (VWA) Ostbayern jetzt auch.

36 Bewerber hatten das Studium zum Betriebswirt an der VWA Ostbayern damals angefangen, 24 hielten bis zum Ende durch. "Fördern Sie die erfolgreichen Absolventen", appellierte Josef Vogl, Geschäftsführer der Akademie, an die Arbeitgeber der Frischdiplomierten. Am Donnerstag überreichten Vogl, Akademieleiter Professor Klaus Röder und Stadtrat Reinhold Wildenauer im Hotel "Zur Heimat" die Diplome. "Alle Achtung", stimmte auch Wildenauer in das Lob ein. "Sich nach der Arbeit noch einmal aufmachen und einige Stunden lernen, das verdient wirklich Anerkennung."Das Studium sei eine Investition in die Zukunft. Jetzt stehe der Aufstieg in höherwertige Tätigkeiten an. "Sie haben Führungskompetenz. Dafür gebührt Ihnen Respekt. Sie haben bewiesen, dass Sie Flexibilität und Anpassungsfähigkeit besitzen." Fünf Absolventen erzielten sogar die Note 1,0 mit Auszeichnung: Cornelia Butz, Matthias Krumpholz, Nicole Krumpholz, Arabella Reiter und Patricia Schottenheim.Festredner Röder bezeichnete die VWA als eine Einrichtung, die es Mitarbeitern der Wirtschaft, aber auch Angehörigen des öffentlichen Dienstes ermögliche, sich nebenberuflich für Führungsaufgaben zu qualifizieren. Er wünschte allen Absolventen ein erfülltes Berufsleben in einer spannenden Arbeitswelt.Besonders freue es ihn, dass die VWA-Absolventen nun mit dem Abschluss "Betriebwirt/in" ohne Bachelorabschluss direkt ein Master-Studium aufnehmen könnten. Möglich werde diese durch eine Kooperation mit der Donau-Universität in Krems. Von diesem Angebot hätten bereits in sieben Studiengängen über 100 Absolventen profitiert. Dies sei eine deutliche Aufwertung des Abschlusses, sagte Röder. Bereits im März 2007 wurde an der VWA Ostbayern der 200. Bachelorstudent immatrikuliert. Die Bachelorstudiengänge würden in Kooperation mit der Steinbeis-Universität Berlin in Regensburg und an den Standorten der VWA Ostbayern angeboten.