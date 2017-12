Beim Kreisverband des Roten Kreuzes geht Direktor Franz Rath nach über 30 Jahren in den Ruhestand. Der Nachfolger ist ein Eigengewächs.

BRK eine große Familie Der BRK-Kreisverband Weiden-Neustadt beschäftigt 506 Mitarbeiter. Der Rettungsdienst unterhält fünf Rettungswachen in Eschenbach, Neustadt, Lohma, Weiden und Weiden-Süd, außerdem einen Rettungsmittelstandort in Vohenstrauß mit 26 000 Einsätzen im Jahr. Vier Seniorenheime des Kreisverbandes bieten Platz für 345 Bewohner. Diese sind in Erbendorf, Eschenbach, Hammergmünd und Weiden. Außerdem pflegt der Kreisverband 300 Stammpatienten über den ambulanten Pflegedienst zu Hause. Der Betreute Fahrdienst führt jährlich 5300 Transporte durch. In fünf Gemeinschaften finden die 2300 ehrenamtliche Mitglieder ihr Zuhause. Als Gemeinschaften zählen Bereitschaft, Wasserwacht, Bergwacht, Jugendrotkreuz sowie Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Diese leisten im Jahr etwa 250 000 Stunden. (ms)

Weiden/Neustadt. Die über 500 Mitarbeiter des BRK-Kreisverbands Weiden-Neustadt bekommen zum Jahreswechsel einen neuen Chef: Sandro Galitzdörfer tritt die Nachfolge von Kreisgeschäftsführer Franz Rath an.Direktor Rath managte über 18 Jahre souverän das große Sozialunternehmen BRK in Weiden und im Landkreis, das auch vom Ehrenamt lebt. Zuvor war er bereits 17 Jahre Stellvertreter. Mit 64 Jahren hält er es jetzt für an der Zeit, in den Ruhestand zu gehen. "Wenn ein Mensch in Gefahr ist, dann hat alles zu warten. Dann wird gefahren." Das sei immer Raths Devise gewesen, würdigt Kreisvorsitzender Simon Wittmann die vorbildliche Einstellung des scheidenden Geschäftsführers.Raths Nachfolger ist ein BRK-Eigengewächs. Galitzdörfer ist bereits seit September 1993 Mitglied beim Kreisverband. Seit 2005 verdiente sich der Weidener als stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter erste Sporen. Schon zuvor hatte er ehrenamtliche Aus- und Fortbildungen absolviert: 2002 als Ausbilder in Erster Hilfe, 2008 zum Rettungssanitäter und 2017 zum Sanitätsführer. Auch beruflich bringt der neue Geschäftsführer beste Voraussetzungen mit. Nach der Lehre als Bankkaufmann mit Abschluss zum Sparkassenfachwirt und Studium zum Betriebswirt ist er bei der Sparkasse Oberpfalz Nord Gruppenleiter Produktmanagement. Jetzt freut er sich auf seine neue Aufgabe.