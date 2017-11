Bis auf zwei Gegenstimmen hatte der Stadtrat der Beschlussvorlage für den "Flächennutzungs- und Bebauungsplan Gewerbegebier Weiden West IV" zugestimmt. Der SPD-Ortsverein Weiden-West/Vorderer Rehbühl organisierte dazu eine Informationsveranstaltung für Mitglieder und Interessierte. Vorwärts kamen Referenten und SPD-Vorstände dabei nicht. Störungen vom Bund Naturschutz veranlassten Stadtrat Gerald Bolleininger gar dazu, ein Redeverbot auszusprechen.

Eingeladen hatten Stadtrat Gerald Bolleininger und Vorsitzender Herbert Hammer in die Gaststätte Strehl. Sie brachten jene Pläne mit, die der Stadtrat zuvor abgesegnet hatte. "Es dauert seine Zeit, doch wir kommen voran. Wir wollen ein hochwertiges Gewerbegebiet", sagte Bolleininger. Er stellte dazu den neuen Baudezernenten und Projektleiter Oliver Seidel vor. Dieser unterstrich, dass er den Plan für das hochmoderne Gewerbegebiet vorstellen wolle, vom Flächennutzungsplan bis zur geplanten Fertigstellung. Er ging auf den Vorschlag ein, gleich Zwischenfragen aus dem Zuhörerkreis zu gewähren. "Mir geht es darum, dass ein Verständnis entsteht. Es soll ein Austausch zwischen der Stadt und den Bürgern sein." Doch dies funktionierte nicht lange."Dieses Gebiet ist ideal für das geplante Gewerbegebiet", erklärte Seidel. Er habe sich mit der Anordnung der Flächen und deren Funktionsfähigkeit befasst. Die Erschließungsstraße stelle er sich überaus breit vor, mit etlichen Zwischenbehalten, viel Grün, Fuß- und Fahrradwegen, Wendeplätzen mit Imbissständen oder kleinen Restaurants.Ein Zwischenruf von Sonja Schuhmacher vom Bund Naturschutz, dass der Staatswald in dieser Größenordnung nicht verkauft werden könne, weil er den Menschen gehöre und auch der Tausch mit einem Forst im Steigerwald noch vage sei, entfachte die Diskussion. Es müssen auch natur- und artenschutzrechtliche Berücksichtigungen einfließen, so Seidel, aber die Stadt stehe in Konkurrenz mit den umliegenden Gemeinden. "So können wir größeren Unternehmen auch keine Angebote machen", unterstrich Seidel. Schuhmacher reichten diese Aussagen nicht.So meldete sich Bolleininger zu Wort und unterband die Diskussion, die für ihn ins Uferlose zu gleiten schien. Dazu meldeten sich zwei Gäste, denen die Arbeitsplätze der Menschen in der Region am Herzen lagen. Hammer erinnerte, dass viele Wanderwege durch und rund um das Gebiet verliefen, das Waldgebiet sei riesig. Schließlich verwies Seidel auf Januar, hier könnten noch viele Einwände und Verbesserungsvorschläge gemacht werden. "Das alles werden wir in Einklang bringen und uns damit auseinandersetzen", so Seidel. Schon frühzeitig sei die Öffentlichkeit aufgefordert worden, sich einzubringen. Der nächste Schritt komme, um die Aspekte zu verarbeiten.Auch dann werde die Bevölkerung wieder beteiligt werden. "Wir haben die Verpflichtung, alle Punkte abzuprüfen. Vom Salamander bis zum Hochwasserschutz und der Verkehrsanbindung. Wenn wir mit der Entwurfsplanung weitermachen können, wird Ende des nächsten Jahres ein baureifer Plan vorliegen." Bolleininger stellte dann die Informationsrunde ein. Es kochte Unmut hoch über die Einwürfe aus der Naturschutzbund-Ecke. Hammer kündigte eine weitere Bürgerversammlung an, die dann wohl ausschließlich wieder in Mitgliedsreihen erfolgen würde.