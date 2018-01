Bürgermeister Jens Meyer fühlt sich in die 60er zurückversetzt, als die Deutschen in ihren VW-Käfern und Opel Rekords auf der Strada del Sole nach Italien rollten.

Oder an noch früher erinnert, als Gastarbeiter aus dem Stiefelland nach Deutschland kamen und hierzulande die ersten Pizzerien eröffneten. Seit Montag ist das Restaurant "Divino" am Unteren Markt, vormals "Il Cappuccino", unter neuer Führung. Francesco Ferrari und Danilo Calabrese haben das Speiselokal von Antonio Rizieri übernommen, der hier eine Kaffeerösterei mit italienischen Speisen betrieb. "Ich wollte den beiden eine Chance geben. Ich bin der Meinung, dass es klappt." Den kirchlichen Segen spendete Pfarrvikar Josef Matys von St. Josef. "Divino" bedeutet soviel wie göttlich. Ein besonderes Dankeschön bei der Eröffnung galt der Hausherrin Inge Rippl und Sohn Harald. Der lachte: "Ich bin immer gerne dabei, wenn ein Italiener eröffnet."Während Rizieri darüber nachdenkt, wieder eine Eisdiele zu eröffnen, bieten die beiden neuen Geschäftsführer den Weidenern künftig italienische Gerichte an. Mit Pizzabäcker Pio, der aus Neapel stammt, will das Duo auch Pizza nach neapolitanischer Rezeptur anbieten. Rocky Verardo spielte Klassiker des italienischen Schlagers.