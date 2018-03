Auf die Plätze, fertig, los: Zwei Walking- und sechs Lauftreffgruppen der DJK starteten in die neue Laufsaison. Über 70 Sportler begrüßte Leiter Norbert Zintl zum ersten Training. "Zuerst laufen wir fünf, später bis zu 13 Kilometer in der Stunde", sagte Zintl. Die Walker gehen fünf bis sieben Kilometer rund ums DJK-Sportheim. "Wer noch nie gelaufen ist, der kann in dieser Gruppe im Drei-Minutentakt laufen und gehen und sich so langsam steigern." Auch Anfänger halten bei wöchentlichem Training im Sommer einen Fünf-Kilometerlauf ohne Pause durch. Treffpunkt für die Läufer ist Montag und Donnerstag, jeweils um 18.30 Uhr. Bild: kzr