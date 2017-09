Sie wollen ein Theater ohne Pomp und mit einfachsten Mitteln auf die Bühne bringen. Damit halten es die "Lustigen Konrader" mit der Lehre der Titelfigur ihres neuen Stücks, nämlich mit "Franziskus, der Suchende, Besessene, Liebende und Bruder Immerfroh". Nun fand die erste Stellprobe aller Mitwirkenden in der Konradskirche statt.

Zum ersten Mal traten die Schauspieler in Kostümen auf, probten die einzelnen Szenen. Das Stück unter der Regie von Hans Hofmann wird am 6., 7. und 8. Oktober in der Konrad-Kirche aufgeführt. Das Theater will das Wirken des 1182 in Assisi geborenen Giovanni Bernardone nachzeichnen: Vom jugendlichen Lotterleben, über die Begegnung mit Aussätzigen bis hin zu seinem späteren Bettler- und Ritterleben. Es gibt noch Karten im Vorverkauf.