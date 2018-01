"Am 8. November werden wir 70 Jahre alt, da müssen wir es krachen lassen", kündigt Ehrenvorsitzende Anneliese Hein an und erntet Zustimmung der Mitglieder. Denn 1948 wurde die Landsmannschaft Nieder- und Oberschlesien Ortsgruppe Weiden gegründet.

Mit dem Alter kein Problem Die Ehrenvorsitzende der Landsmannschaft der Schlesier hat kein Problem damit, älter zu werden. Die 93-jährige Anneliese Hein (im Bild am Klavier) sieht Vorteile am Altern: "Du profitierst endlich von deinen Einzahlungen in die Krankenkasse. Endlich glauben die Menschen, dass du kein Hypochonder bist. Deine Geheimnisse sind sicher, weil sich auch deine Freunde nicht mehr daran erinnern können. Der Vorrat an Gehirnzellen wird zur überschaubaren Größe. Deine Augen werden nicht mehr schlechter. Niemand erwartet, dass du zum Retten in ein brennendes Gebäude läufst. Deine Gelenke sind zuverlässiger als der Wetterbericht. Du brauchst keinen Wecker mehr, weil du immer von selbst aufwachst." (rdo)

Gegen den Trend der schrumpfenden Mitgliederzahlen hält sich die Ortsgruppe Weiden seit Jahren beständig über 120 Eingeschriebene. Derzeit zählt sie sogar 130. Zur Jahreshauptversammlung Vorsitzender Lothar Fischer die Mitglieder zum Rück- und Ausblick im Maria-Seltmann-Haus."In der Spitzenzeit waren in Weiden 778 Mitglieder gelistet", so Fischer. "Früher gab es auch Ortsvereine in Windischeschenbach und Vohenstrauß." Im Stadtverband Regensburg würden die Mitglieder weiter abnehmen. "Wir sind eine Ausnahme, weil wir immer wieder durch Anreize wie den Ausflugsfahrten neue Mitglieder gewinnen", informierte der Vorsitzende. So kamen in der letzten Zeit Renate Kirner aus dem Oberschlesischen Ratibor und Lieselotte Römisch, gebürtig in Rattwitz Kreis Ohlau, dazu. "Man braucht aber keine schlesische Geburtsurkunde, um beizutreten", meint Fischer. Ein Rucksack, zur Verfügung gestellt vom Weidener Mitglied Elke Mühlbauer, dient als Exponat aus Zeiten der Vertreibung für das am 25. November 2016 eröffnete "Schlesische Schaufenster in Bayern - Museum und Dokumentation" in Straubing. Dorthin führte die Mitglieder auch ein Ausflug. Ein Förderverein unterstützt den Unterhalt und ermöglicht die wechselnde Ausstellung von Zeitdokumenten. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich weiterhin auf 20 Euro jährlich, für den Museums-Förderverein separat 25 Euro. Geschichten und Vorträge von Mitgliedern, auch in schlesischer Mundart, rundeten den Nachmittag ab. Letztjährig führte die Dreitagesfahrt auf die Spuren Martin Luthers nach Eisleben, Wittenberg und Erfurt. Tagesfahrten gingen nach Bamberg und Saalfeld mit Feengrotten. Per Abstimmung erfolgte die Verlegung der vorgesehenen Neuwahlen auf nächstes Jahr.